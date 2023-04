Ze dne na den přišli o životní úspory. Hacker si seniory předem vytipoval

Internetové bankovnictví dávno není jen výhradou mladších generací. Pan Petr (86 let) a paní Helena (80 let) spravují všechny finance online přes Fio banku. „Jsme Češi a banka je česká,“ upřesňují volbu banky. Při zřízení internetového bankovnictví je banka upozornila na to, že nekomunikuje s klienty prostřednictvím zpráv SMS. Zdůraznila, že podobné zprávy jsou podvodné a nebezpečné, proto na ně nikdy nesmějí odpovídat. Stávalo se, že obdrželi SMS zprávy typu: „Na vašem účtu došlo k podezřelému pohybu, proto nám okamžitě potvrďte příjem této SMS a přihlaste se svým heslem k vašemu běžnému účtu do … hodin“. Na SMSky podle rad banky nereagovali. Dokonce i podvodným mailům dokázali odolávat.

Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně. Škody jdou do stovek milionů a na jednoho poškozeného klienta je to v průměru 161 500 korun. Markéta Dvořáčková poradce pro komunikaci z České bankovní asociace