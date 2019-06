Děravá Bereta. Vyšetřovatelka odešla kvůli nedůvěře státní zástupkyně

Vyšetřování kauzy s názvem Bereta trvalo přes dva roky a týkalo se vynášení citlivých policejních informací do podnikatelského polosvěta. Zkušená policistka Kwasnikaová byla jednou z výrazných tváří ÚOOZ, přesto odešla na konci prosince 2018 do civilu. Vrchní státní zástupkyně Bradáčová v listopadu k jejímu odchodu uvedla, že případ Bereta není v ohrožení.

Důvodem k nedůvěře byla podle informací MF DNES vystoupení bývalého detektiva ÚOOZ Jiřího Komárka před soudem koncem roku 2017. Komárek, někdejší šéf ostravské expozitury útvaru, byl obžalován kvůli svému výroku, který pronesl v době připravované policejní reorganizace v létě 2016.



Komárek tehdy v České televizi prohlásil, že policejní šéf Tomáš Tuhý je podezřelý z „brutálního úniku informací“. Komárka nakonec odvolací soud zprostil obžaloby. Původně dostal roční podmínku.



Policajt, nebo rošťák

Komárek však během soudního jednání nemluvil jen o „svém“ případu, ale rozebíral i další kauzy a citoval mimo jiné i údajný odposlech z kauzy Bereta.

Právě to mělo způsobit nedůvěru mezi Lenkou Bradáčovou a některými detektivy v týmu Bereta. Bradáčová už po Komárkově vystoupení u soudu řekla, že Komárek Beretu nevyšetřoval, a informace tak nemohl mít.



„Informace byly primárně opatřeny v jiné trestní věci, nikoli ve věci mediálně označované jako Bereta,“ zopakovala Lenka Bradáčová. Na otázku, zda podezírala někoho z policistů pracujících na případu Bereta, že se s Jiřím Komárkem o případu bavili, Bradáčová neodpověděla.

Podle zdroje MF DNES Komárek mohl část informací o Beretě vědět například z porad. „Některé ty věci, které zmiňoval, samozřejmě mohl vědět z našich porad ještě z doby, kdy byl na ÚOOZ. Hlavní problém byl, že se s ním někteří lidé dál stýkali potom, co od policie odešel,“ uvedl zdroj MF DNES.



Stále v kontaktu

Myslel tím to, že se podle něj detektivové s Jiřím Komárkem dál stýkali i poté, co skončil u policie a přešel na Finanční správu, která spadá pod ministerstvo financí. Komárek se navíc veřejně kriticky vyjadřoval i o samotné vrchní státní zástupkyni.



„Paní doktorka Bradáčová si, řekněme, dělá vlastní politiku. Ona to není podle mě žádná bohyně Diké, nebo Themis, která by zastávala objektivně právo, tak jak je psané, tak jak zákonodárce myslel nebo co měl na mysli, ale tak si ho trošičku uzpůsobuje,“ prohlásil Jiří Komárek začátkem letošního roku na TV Barrandov.