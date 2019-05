Detektivům v kauze Bereta pomohla k odhalení „práskače“ náhoda

Do května 2016 neměli policisté při sledování Gáboríka a Holuba příliš štěstí. Věděli, že spolu oba muži řeší případy, které vyšetřuje Holubova jednotka, a Gáborík pak varuje zainteresované lidi z podnikatelského polosvěta, ale vše probíhalo ústně. Tehdy se jim však podařilo nejen zatknout oba muže spolu, ale navíc při předání jistého dokumentu.

Detektivům tehdy nedocházelo, jaký má papír s hlavičkou protikorupční policie význam. Až později zjistili, že se týká vyšetřování kolem politicky výbušné arbitráže mezi Českými drahami a společností Škoda Transportation.

Gáborík a Holub jsou spolu s Holubovým kolegou z protikorupční jednotky Vladimírem Zmrhalem, celníkem Pavlem Šímou a pražskou státní zástupkyní Dagmar Máchovou obviněni v úplatkářské kauze s krycím názvem Bereta.

K zatčení Gáboríka a Holuba vedlo několik náhod. Jak zjistila MF DNES, když mapovala detaily kauzy, o existenci Gáboríka a jeho napojení na policisty a státní zástupce detektivové ÚOOZ dlouhou dobu nevěděli. Pomohla jim vlastně shoda okolností při vyšetřování jiného korupčního případu, a to kolem soudce Ondřeje Havlína.

Kauza Bereta • únor 2013

Kvůli přijetí úplatku byl zatčen soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Ondřej Havlín. Právě od něj se detektivové dostávají k dalším a dalším postávám případu, později známého jako Bereta • květen 2016 Kauza Bereta se poprvé dostává z přísného utajení na světlo. Detektivové ÚOOZ zatýkají expolicistu Igora Gáboríka a šéfa odboru protikorupční policie Radka Holuba. Prohledali také kancelář státní zástupkyně Dagmar Máchové. • říjen 2016 Policie zadržela pražskou žalobkyni Dagmar Máchovou a obvinila ji z přijetí úplatku. • prosinec 2018 Vyšetřovatelé obviňují dalšího detektiva protikorupční policie Vladimíra Zmrhala. Měl se podílet na vynášení utajovaných informací. • květen 2019 Vyšetřovatelé uzavírají spis Bereta, připravuje se obžaloba.

Právě on se totiž přátelil se státní zástupkyní Dagmar Máchovou, která byla v kauze na podzim 2016 rovněž obviněna kvůli přijetí úplatku. Až teprve Máchová přivedla vyšetřovatele za několik měsíců ke Gáboríkovi. A trvalo asi další rok, než objevili tehdejšího detektiva protikorupční policie Holuba.

Spis k Berettě je nyní těsně před podáním obžaloby. „Policejní orgán kompletuje spisový materiál tak, aby se v co nejkratší době mohli obvinění s jeho obsahem seznámit,“ napsala MF DNES pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

To vám neodpustíme

Gáboríka a Holuba se detektivům téměř nedařilo přistihnout spolu. A to přestože věděli, že spolu musí být v častém kontaktu. Od března 2015 zadokumentovali jen pět schůzek – včetně té poslední v restauraci Giovanni, při níž byli oba zatčeni. Když však potřebovali Gáboríka najít, nepotřebovali k tomu žádnou sofistikovanou techniku. Vzhledem k tomu, kolik schůzek bývalý policista během dne absolvoval, stačilo počkat na frekventovaném místě v centru Prahy. Gáborík se vždy dříve či později objevil.

Byla to už druhá akce ÚOOZ v rychlém sledu, která by formálně měla spadat do kompetence Generální inspekce bezpečnostních sborů. Protimafiánský útvar rozjel už v říjnu 2015 kauzu Vidkun, v níž jde rovněž o vynášení citlivých policejních informací. A jeden z hlavních vyšetřovatelů této kauzy později začal pracovat právě ve vyšetřovacím týmu Bereta.

Policisté někdejšího ÚOOZ však shodně tvrdí, že „jít po policistech“ nikdy nebyl jejich plán. Prý šlo vlastně o náhodu. Vzpomínají, že jim tehdejší šéf útvaru Robert Šlachta po zatčení Gáboríka a spol. v žertu řekl: Sice nás teď zruší, ale byla to skvělá práce. Měsíc poté se ukázalo, že ÚOOZ skutečně svým způsobem končí.

Tehdejší vedení policie vyšlo ven s chystanou reformou, která sloučila oba elitní policejní útvary, tedy protimafiánský a protikorupční. A tým, který vyšetřoval Beretu, reorganizace zasáhla asi nejcitelněji. Jeho členové nemohli jen tak přejít do nového útvaru, protože by se jejich kolegy stali lidé, kteří pracovali s detektivem Holubem. A rozpracovaný spis musel být v bezpečí... Navíc byli v té době pod tlakem. Gáborík a spol. byli totiž ve vazbě, což je pro vyšetřovatele klíčový čas, kdy mohou kauzu zásadně posunout.

Kvůli místu, kde budou detektivové v klidu fungovat, došlo ke schůzce mezi vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, novým šéfem NCOZ Michalem Mazánkem a ředitelem Národní protidrogové centrály Jakubem Frydrychem. Variant nebylo mnoho. Vyšetřování se mohlo přesunout například na pražskou kriminálku, jenže i tam měl Gáborík silné vazby. Padla také možnost převelet detektivy do Pardubic.

Nakonec asi desetičlenný tým (dnes je v něm sedm lidí) přešel pod Národní protidrogovou centrálu. Zpětně to vidí jako výhodu, protože jim část lidí z útvaru poskytovala veškerý potřebný servis. Jen malá část detektivů protidrogové centrály se bála, že kvůli hrstce policistů s výbušným spisem Bereta, který se tou dobou čím dál tím více řešil i v politické rovině, nakonec nově budovaná centrála spolkne i je.

Naopak od důstojníků bývalé protikorupční policie (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality) žádnou podporu čekat nemohli. Když si například vyšetřovatelé šli na Holubův útvar pro některé listiny, jeden z vysoce postavených důstojníků údajně řekl, že detektivům ÚOOZ nikdy neodpustí, že Holubovo vyšetřování neprozradili ani vedení útvaru.

Bradáčová vs. Rampula

Pro část týmu Bereta to už byl druhý případ z justičního prostředí v rychlém sledu. ÚOOZ totiž krátce předtím kauzou Beretta odhalil korupci na Obvodním soudu pro Prahu 2. I tehdy to byla víceméně náhoda. Vpodvečer zazvonil na operačním oddělení telefon. Muž, který byl na druhé straně, řekl, že po jeho známém chce někdo od soudce Ondřeje Havlína úplatek. Na celou akci bylo tehdy jen pár hodin. Byl to jeden z nejrychlejších případů, kterým se detektivové zabývali. Na jeho konci byl rozsudek: Havlín dostal za přijímání úplatků trest 6,5 roku ve vězení.

A tak to vlastně všechno začalo. Jedním z Havlínových známých byla i městská státní žalobkyně Dagmar Máchová. Havlín se s ní znal a detektivové zjistili, že od ní chtěl zjistit určité věci. To byl základ kauzy Bereta. Detektivové začali od Máchové a až po roce se dostali k bývalému policistovi Gáboríkovi. A dalších několik měsíců trvalo, než se na scéně objevil protikorupční policista Holub.

U soudu v kauze Beretta se nyní očekává bitva dvou vrchních státních zástupců: toho bývalého – Vlastimila Rampuly, který coby advokát zastupuje mimo jiné kontroverzního podnikatele Ivo Rittiga, a nynější Lenky Bradáčové. Rampula hájí detektiva Radka Holuba. Státní zástupkyně Máchová si jako obhájce vybrala Víta Širokého, advokáta známého především díky obhajobě kontroverzního podnikatele Romana Janouška.