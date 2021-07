Hejtman si stěžoval na rozdělení dotací za uhlí u EU, ta pochybení nenašla

O případu informoval server Seznam Zprávy. Případ se točí kolem peněz pro tři české „uhelné“ kraje, v nichž má těžba v následujících letech ustupovat. Evropská komise chce regionům závislým na uhlí a dalších fosilních zdrojích kompenzovat přechod na klimaticky odpovědné hospodářství.

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj mají z nového Fondu pro spravedlivou transformaci v příštích letech dostat 41 miliard korun. Vládní návrh rozdělení nyní přisuzuje Moravskoslezskému kraji 18,9 miliardy korun, Ústeckému 15,8 miliardy a nejmenšímu Karlovarskému kraji 6,3 miliardy korun, píší Seznam Zprávy.

Kulhánek i další regionální politici s tím nesouhlasí, transformací se cítí dotčeni nejvíc. Žádali rozdělení na tři stejné díly. Hejtman kvůli tomu v červnu požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a také eurokomisařku pro soudržnost a reformy Elisu Ferreirovou o prověření postupu ministerstev pro místní rozvoj a životního prostředí, které návrh vypracovaly.

Evropská komise ovšem nyní podle Seznam Zpráv v reakci na námitky uvedla, že žádnou křivdu nezaznamenala. „Karlovarský kraj by měl při tomto dělení nejvyšší intenzitu podpory na obyvatele,“ podotkla naopak v dopise Ferreirová.

Právě s ohledem na počet obyvatel a další ukazatele by rozdělování mělo proběhnout. Komise chce na spravedlivý průběh procesu dohlížet, dělení peněz však očividně nehodlá ovlivňovat.

Kulhánek je přesvědčen, že jiné regiony mají proti Karlovarsku výhodu, rozhodnutí Bruselu nicméně akceptoval. „Pro tuto chvíli je ta věc pro nás uzavřená, bohužel. Paní eurokomisařka je přesvědčena, že náš kraj na tom bude v přepočtu na obyvatele dokonce nejlépe i v rámci všech třiceti evropských uhelných regionů,“ vyjádřil se.

Hejtman však dodal, že podpora se ještě může během následujících čtyř let přeskupit podle toho, jaké transformační projekty jednotlivé regiony připraví. „My se budeme snažit čerpat co nejlépe a co nejvíce,“ uzavřel.