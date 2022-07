Unijní delegace projíždí Moravskoslezským krajem, může pomoci s dotacemi

Na první pohled nezajímavá návštěva může být ve výsledku důležitá nejen pro kraj.

„Při každém zahájení předsednictví tito vyslanci jednotlivých zemí objíždí zemi, jíž patří předsednictví, a seznamují se s ní,“ přiblížil důvod návštěvy hejtman Ivo Vondrák.

„My jsme pro ně nachystali cestu od počítačového centra na VŠB přes Karvinou, kde jsme jim chtěli ukázat postiženější část regionu, přes kopřivnickou Tatru nebo Třinecké železárny až po Osoblažsko a Jeseníky,“ zmínil Vondrák.

Přímý vliv na peníze, které kraj může v budoucnu získat, sice jednotliví členové výboru nemají, při jednáních ale mohou mít silné slovo. „Díky návštěvě budou třeba při schvalování Fondu spravedlivé transformace, které má být někdy na podzim, vědět, co chceme a proč to chceme,“ vysvětloval hejtman.

Velvyslanci jsou totiž důležitými postavami hlavně při přípravách jednotlivých rozhodnutí Unie. „Tato skupina velvyslanců se prioritně zabývá okruhy, jako je klima, energetika a životní prostředí,“ podotkl český zástupce v unijním výboru Jaroslav Zajíček.

V Bruselu získají důležité informace

Dodal, že ve výboru spolurozhodují o tom, na jaké projekty a do jakých oblastí by do budoucnosti měly evropské peníze mířit. „A pokud si budou jednotliví velvyslanci umět představit, o čem se konkrétně jedná, protože tady uvidí historii, příběh i možnou budoucnost, že tady ty peníze nebudou padat do nějaké pomyslné díry, ale najdou smysluplné využití, tak se nám podaří splnit to, co od jejich návštěvy očekáváme,“ vysvětlil Zajíček.

Návštěva se připravovala už od března. „Nechtěli jsme do programu dostat jen mluvící hlavy, ale i emoce,“ přiblížil přípravy Petr Birklen z krajské společnosti Moravskoslezské investice a development.

„Ptal jsem se lidí ze zastoupení, kteří takto jezdí praktický každý půlrok do nových zemí předsedajících EU, jestli takové návštěvy vůbec k něčemu jsou. Oni tvrdí, že ano. Že se díky tomu dostávají k informacím, které by jinak nemuseli mít. A platí to i naopak. My si tady mnohdy myslíme, jak tady stavíme svět, ale často jde o věci, které už někde jinde proběhly, které už mají svá řešení,“ dodal Birklen.

Region si slibuje finanční přínos

Výběr Moravskoslezského kraje nebyl náhodný. Ve finále se rozhodovalo, zda se návštěva vydá na pomezí Moravy a Slezska nebo do Jihomoravského kraje. „Původní myšlenka jet na Ostravsko vznikla v době, kdy jsme se začali bavit o přeměně uhelných regionů. Chtěli jsme proto všem ukázat, jak to tady vypadá, reálný život i možná řešení, kam posunout region dál,“ přiblížil důvody rozhodnutí Jaroslav Zajíček.

Přínos nejen pro Moravskoslezský kraj si od návštěvy slibuje i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Jsou to lidé, kteří jsou u přípravných jednání ke všem důležitým bodům, chystají je pro Radu Evropy. Pomohli nám třeba při jednáních o dalších zelených krocích, které Unie v uplynulém týdnu schvalovala,“ řekl Rafaj.

„Máme tři dny na to, abychom zástupcům všech zemí Unie vysvětlili náš příběh a náš postoj. Že je průmysl velmi prospěšný celé Evropě, ale má také své limity. Musíme se učit vysvětlovat, přesvědčovat, což republika v minulosti nedělala dobře. Často jsme jen křičeli, že máme málo peněz nebo že něco dělat nebudeme.“