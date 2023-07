Poslankyně SPD vysvětluje milionové příjmy. Za úspory koupila zahrady i s nájemníky

Musím se vyjádřit k článku na Seznamu, který mě nařkl, že mi na účet přichází milióny kdo ví od koho. Celý život jsem pracovala a šetřila a nikdy jsem neutrácela a nic si nekoupila. Jednoho dne se prodávaly ve Vykmanově pozemky (zahrady) na developerský projekt a lidé byli nešťastní kam půjdou. Část pozemku jsem měla v pronájmu i já. Tak jsem vzala veškeré své peníze a tyto pozemky i s nájemci koupila. Lidé tak mohli zůstat na svých zahradách a taktéž koně, které zde mají ust...ájení. Peníze, o kterých pan redaktor píše jsou příjmy za 6 let z PS, které jsem musela uvádět, jelikož jsem byla členkou ROP Severozápad což je mj. neplacená funkce, kde jsem si ze svého platila i cestovné.

Jinak žádný z pozemků není les, ale travnatá plocha. A rybník tam není více jak 40 let, je vyschnutý, ale na mapách to musí stále držet jako vodní plochu. Dnes tam jsou nálety. Mohla jsem požádat o dotace k jeho obnovení, ale přesně kvůli takovým redaktorům jako je Nohl jsem to neudělala.

Některé části pozemku byly ve velmi špatném stavu a vyklízím je ještě dnes. Ve svém majetkovém přiznání jsem nic nezatajila možná, že ještě uvedla údaje ještě nad rámec.

Přikládám foto v jakém stavu se některé části pozemku nacházely.

Tak pro pana redaktora 6 let jsem nebyla na dovolený, nekoupila jsem si nové auto a veškeré své úspory jsem investovala, aby lidé mohli zůstat na svých svých zahradách.

Chápu, že se blíží volby a potřebují mě zlikvidovat, ale bohužel pro všechny jako je Nohl já nic nelegálního nedělám, nekradu ani nemám neziskovku.

PS: 9:39 Právě jsem hovořila s dotyčnou tiskovou mluvčí ministerstva, která mi sdělila, že se vůbec nevyjadřovala k mé osobě, ale všeobecně. Redaktor vyjádření účelové zneužil proti mé osobě, aby mě pošpinil.