Posílíme a Unii rozložíme zevnitř, doufá před eurovolbami šéf SPD Okamura

Hnutí SPD chce do Evropského parlamentu kandidovat proto, aby v něm zazníval euroskeptický hlas. Cílem je rozložit Evropskou unii zevnitř, řekl ve středu v pořadu 360° na CNN Prima NEWS předseda hnutí Tomio Okamura. Míní, že vláda premiéra Petra Fialy chce z České republiky udělat zemi migrantů. Ukrajinští uprchlíci by se podle něj měli vrátit do válkou zmítané země.