Vydá Sněmovna Maříkovou ke stíhání? Označila muslimy za invazivní druh

„Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU,“ napsala před víc než rokem Maříková na svůj facebookový profil.



Jejími výrokem se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti. Sněmovní mandátový a imunitní výbor si pozval pozval na své jednání Maříkovou i policejního vyšetřovatele a dozorujícího státního zástupce. Už dříve si vyžádal policejní spis.

„Česká republika, která si říká demokratická země, začíná kriminalizovat politické názory, které nejsou elitám EU po chuti,“ řekla Maříková. Stíhání chápe jako o pokus o zastrašení lidí s vlasteneckými názory.



Dosavadní vyjádření některých politiků naznačují, že poslankyni SPD Sněmovna ke stíhání nevydá. Šéf poslanců SPD Miroslav Kalousek výrok Maříkové označil jako odpudivý, ale stíhání na jeho základě by považoval za nebezpečný precedens do budoucna.

„Osobně to neschvaluji a myslím, že to svědčí o tom, jaký je to člověk. Ale takových podobných výroků koluje na sociálních sítích velké množství. Nemyslím, že by poslanec měl být stíhán za veřejné výroky,“ řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. Komunista Zdeněk Ondráček případ označil za politický proces.