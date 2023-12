S rockery i arcibiskupem. Jak proběhne rozloučení s Karlem Schwarzenbergem

Ve středu v poledne se otevře kovaná brána kostela Panny Marie pod řetězem. Ve starobylém malostranském chrámu bude vystavena uzavřená rakev s urnou zesnulého Karla Schwarzenberga. „Veřejnosti přístupná bude od 6. do 8. prosince, a to vždy od 12 do 22 hodin,“ uvedla rodina na sociálních sítích.