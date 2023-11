Výjimku ze zákona o lobbingu nepotřebujeme, žádal o ni Mynář, tvrdí Hrad

V případě, že by prezidentská kancelář skutečně měla ze zákona výjimku, kontakty kancléřky s lobbisty by, na rozdíl od prezidentových poradců nebo zákonodárců, nebyly v registru lobbistů. Ministerstvo spravedlnosti, které je předkladatelem zákona, to odmítlo.

Kancelář prezidenta republiky @hradmluvci Výjimku pro Hrad ze zákona o lobbingu nechceme a nepotřebujeme. Žádal o ní předchozí kancléř v předchozím roce, pro pořádek. oblíbit odpovědět

„Výjimku pro Hrad ze zákona o lobbingu nechceme a nepotřebujeme. Žádal o ni předchozí kancléř v předchozím roce, pro pořádek,“ uvedla kancelář.

Zákon, jehož cílem má být regulace a legalizace lobbování, má platit od ledna 2025 a jeho přijetí je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy. Norma zavádí registr, v němž mají být kontakty mezi lobbisty a lobbovanými hlášeny.