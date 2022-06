Jurečka považuje potrat za zabití člověka. Měnit zákon však nechce

Nutné je podle Jurečky hledat cesty, jak ženám usnadnit, aby dospěly k rozhodnutí dítě si ponechat.

Nejvyšší soud USA minulý týden zrušil téměř 50 let starý verdikt v procesu Roeová versus Wade, který zakotvil v celých USA právo na potrat. Po verdiktu se rozhodování vrací do jednotlivých amerických států. Čeká se, že nejméně 20 z nich interrupce zakáže a tamní ženy usilující o potrat, budou muset cestovat do států, kde bude tento zákrok nadále povolen.

Souhlasíte s ministrem Jurečkou, že interrupce živého lidského plodu je zabitím člověka? ANO 24 %(126 hlasů) NE 76 %(407 hlasů)

Jurečka v úterý uvedl, že kabinet nemá ambici měnit úpravu v Česku. „Pro mě je důležité, abychom hledali cesty, abychom nabídli jinou variantu rozhodnutí pro tu maminku. Aby měla možnost se rozhodnout pro to, že si miminko nechá, porodí ho a bude o něj postaráno, ať už jí samotnou, nebo s podporou, kterou pro ni jako stát můžeme zlepšit,“ řekl. Zmínil možnosti lepšího nastavení sociálního systému, lepší síť podpory a poradenství a včasné intervence.

„Teď řeknu názor za sebe jako za tátu a za člověka: je to prostě živý lidský plod a je to zabití toho člověka,“ uvedl Jurečka. Doplnil, že chápe a respektuje rozhodnutí, které musí žena učinit.

„Je extrémně složité. Nemám ambici ji jakkoliv soudit, je to rozhodnutí, které ona musí si svým způsobem sama vnitřně obhájit. Úkolem mne jako politika je utvářet podmínky, aby takovéto rozhodnutí ta žena nemusela udělat,“ dodal.