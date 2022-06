O zrušeném právu na potrat v USA promluví host Rozstřelu amerikanista Lepš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Verdikt Roe v. Wade zajišťoval ženám ve Spojených státech právo na interrupci zhruba do 23. týdne těhotenství. Soudci ho zneplatnili ho v poměru 6:3. Zároveň tak potvrdili platnost zákazu potratů po 15. týdnu těhotenství, se kterým přišli zákonodárci v Mississippi.

Zrušení tohoto verdiktu znamená, že se o potratech budou rozhodovat jednotlivé státy. Mnohé z nich se ale již nyní chystají na to, že právo na potrat zakážou.

Co to bude zrušení verdiktu znamenat pro americkou společnost? Jak to ovlivní politický vývoj? I na to se bude ptát moderátor Vladimír Vokál hosta pondělního rozstřelu Jakuba Lepše.

Kolik států USA pak tento verdikt potvrdí či naopak potraty naopak povolí? I na to bude odpovídat amerikanista v Rozstřelu.