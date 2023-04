Poslanec maséra neznásilnil, policie případ odložila. Lidovec se obrátil na soud

„Kriminalisté prvního policejního obvodu případ prověřili a v minulých dnech ho odložili, jelikož se oznámené skutečnosti nepotvrdily a trestný čin se nestal,“ okomentoval situaci pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Redakce oslovila i Jiřího Navrátila, kterého masér obvinil ze sexuálního zneužití. Lidovecký poslanec uzavření případu kvitoval. „Jsem rád, že to policie důkladně prošetřila. Osobně jsem si myslel, protože nejsem znalec, že to bude rychlejší, ale jsem rád, že to došlo až do samého závěru a prověřili všechny skutečnosti,“ sdělil.

Přestože policie vyšetřovala oznámení od listopadu, kauzu v lednu letošního roku zmedializoval server PrahaIN, později jej ale ze svých stránek stáhl. Jako svou původní kauzou se chlubil i v rámci billboardové kampaně po celé metropoli. A právě proti serveru, jehož ředitelem je ředitel Parlamentních listů Jan Holoubek, i samotnému masérovi, nyní Navrátil vyrazil do boje.

„Nyní pokračuji v dalším soudním sporu, to znamená v ochraně osobnosti jak proti nařčení ze strany maséra a smyšleným informacím, tak i proti serveru PrahaIN, který to celé rozjel. Psali několik článků, které popisovaly skutečnosti, které se vůbec nemohly stát a v podstatě z toho jely svůj velký byznys jako médium na to, aby byli co nejvíce viditelní,“ dodal politik.