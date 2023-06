Skončí Kajínek znovu za mřížemi? Rozhodnou lékařské zprávy

Jiří Kajínek byl totiž omilostněn bývalým prezidentem Milošem Zemanem s podmínkou, že sedm let nesmí spáchat trestný čin. Pak by mu hrozil návrat za mříže, o kterém by rozhodoval současný prezident. Jiří Kajínek byl evidentně viníkem nehody. Jeho černý mercedes přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu. Policisté jej jako viníka označují i ve svých protokolech a změnilo by se to jedině v případě, pokud by prokázal, že za nehodu může technická závada na autě.

Kajínkovi mohou pomoci i samotní zranění. Klíčové totiž je, zda vůbec poskytnou policistům souhlas s vydáním lékařské zprávy.