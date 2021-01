Poslanci rozhodnou o žádosti vlády prodloužit nouzový stav do 21. února

Premiér Babiš s ním jednal den před hlasováním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu. Definitivně se podle Filipa poslanci KSČM rozhodnou ve čtvrtek ráno.



„Musí pokračovat současná opatření. Bez nich není možné snížit tlak na zdravotnický systém. Vědí to i všichni poslanci, hlasování proti prodloužení nouzového stavu by pro byla rána pro zdravotníky. Přineslo by to rozvolnění všech nařízení, odchod vojáků z domovů pro seniory a odchod pomoci z nemocnic,“ řekl šéf ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček.



Ještě před hlasováním poslanců ministr zdravotnictví Jan Blatný představí úpravy v rezervačním systému pro očkování proti onemocnění covid-19. Jde například o to, aby lidé, kteří se zaregistrují, ale nezískají hned termín, nemuseli neustále hlídat, kdy se uvolní termín, ale byli by informováni sms.



Teoreticky by vláda mohla pro svou žádost o prodloužení nouzového stavu získat i podporu některých dalších opozičních poslanců, nejen komunistů. „Jsme ochotni prodloužit nouzový stav v řádu dnů,“ řekl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že jeho strana se rozhodne podle míry ochoty vlády jednat s opozicí. Pokud podpoří nouzový stav Piráti, tak podle Michálka o 15 až 21 dnů.

Nouzový stav platí při již od 5. října a je schválen zatím do 22. ledna.