Na řinčení zbraní reagují i pojišťovny. Některé zahraniční cesty už nepojistí

„Pojistné podmínky obsahují ustanovení, které říká, že pojištění lze poskytnout pouze v souladu s doporučeními MZV. To znamená, že pokud MZV cestu do určité oblasti zakáže nebo nedoporučí, tak cestovní pojištění nemůže být platné,“ uvedla na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí pojišťovny Uniqua Eva Svobodová.

„I my se řídíme stanoviskem MZV. Pokud resort označí zemi za rizikovou, tak automaticky nastává výluka na cestovním pojištění,“ potvrdil za Kooperativu mluvčí Milan Káňa, který stejně jako Svobodová odkazuje na smluvní podmínky pojišťovny. Uvedla, že ministerstvo zahraničních věcí varuje i před cestami do Libanonu, části Jordánska a nabádá ke zvýšené opatrnosti i v Egyptě, kam stále pravidelně míří spousta českých turistů a radí, aby si lidé před každou cestou zjistili všechny potřebné informace.

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění nelze sjednat do oblastí, které ústřední orgán státní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí) označil jako válečnou zónu nebo do oblastí, kam ústřední orgán státní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí) uveřejní na svých webových stránkách nedoporučení či zákaz cestovat, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. (Uniqua)

(Uniqua) Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku válečných událostí, vzpoury, stávky, povstání, nebo jiných hromadných násilných nepokojů. (Kooperativa)

(Kooperativa) Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škodní událost nastala v souvislosti s nastoupením na cestu v době, kdy je Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí doporučeno necestovat do dané oblasti. (Generali)

Ke stejnému kroku přistoupila i česká pojišťovna Generali. „Pokud jde o Izrael, cestovní pojištění vzhledem k nedoporučení MZV ČR cestovat do okolí pásma Gazy a k jeho severní hranici pro tyto lokality, není možné využít. V ostatních případech ano,“ řekl mluvčí Jan Marek. Zároveň ale upozorňuje, že pojistné události se vždy řeší s ohledem na individuální okolnosti.

Obdobným zvykem se řídí i pojišťovna Allianz. „Na našich webových stránkách upozorňujeme na skutečnost, že se cestovní pojištění nevztahuje na cesty do oblastí, které jsou označeny jako válečné a do nichž není doporučeno cestovat,“ sdělila mluvčí Marie Petrová. „Hlavním důvodem výluky je to, že ve válečných oblastech nemůžeme klientům garantovat standardní pomoc a pokud ano, mohou být náklady na ni výrazně vyšší,“ dodala mluvčí Allianz.

Zemi opustit co nejdříve

Jiná situace ovšem nastává, pokud taková omezení ze strany pojišťoven vejdou v platnost ve chvíli, kdy už jste do země odcestovali. V takovém případě zůstává pojištění platné. „Ve chvíli, když už je dotyčný na místě, tak pojištění platí v plném rozsahu. Je ale dobré myslet na to, že ve válečných oblastech není možné zajistit všechny služby,“ doplňuje Svobodová.

A na limity takto uzavřených pojištění upozorňuje i Marek. „Pokud už cestovatel v daném místě je, a teprve poté dojde k nedoporučení ze strany MZV ČR, jeho cestovní pojištění je po tuto dobu platné. V den jeho uzavření totiž žádná omezení neexistovala,“ říká mluvčí Generali.

Jedním dechem ovšem dodává, že cestovatel by za takových okolností neměl otálet se svým odjezdem ze země. S tím souhlasí i Káňa. „V takových situacích pojištění samozřejmě platí, ale cestovatel by se měl řídit doporučením MZV a co nejdříve se vrátit. Pokud v zemi setrvává ještě dlouhou dobu poté, co vešlo doporučení v platnost, není možné garantovat pomoc,“ upřesnil mluvčí Kooperativy.

„Pokud klient odcestoval do oblasti dříve, než MZV vydalo varování (a nemohl se doposud vrátit i přes výzvy MZV k návratu), výluku neuplatníme a snažíme se pomoct, jak situace dovolí,“ doplnila za Allianz Petrová.

Turistům zapovězené oblasti

Všechny pojišťovny se ale jednohlasně shodují: Ať už se v zemi zasažené válečným konfliktem nacházíte, nebo se do ní teprve chystáte, vždy sledujte aktuální situaci na stránkách Ministerstva zahraničí. Doporučená je taktéž registrace do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD).

„Z důvodu probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamás Ministerstvo zahraničních věcí České republiky varuje při návštěvě Izraele před cestami do okolí pásma Gazy a k jeho severní hranici,“ stojí aktuálně na webu MZV.

„Toto doporučení reflektuje stávající situaci a jeho zpřísnění není momentálně plánováno,“ uvedla Mariana Wernerová z Odboru komunikace MZV. Také ona odkazuje na DROZD.

„Jde-li o víkendový útok Íránu, občanům registrovaným v systému DROZD byly během pátku a soboty rozeslány celkem tři zprávy. V případě podobného útoku je nutno zejména dbát pokynů místní civilní obrany, sledovat zpravodajství, dbát nejvyšší ostražitosti a v případě nouze se obrátit na linku konzulární pohotovosti daného českého zastupitelského úřadu,“ doplnila Wernerová.

Stejná situace jako v Izraeli panuje momentálně i na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a Jeruzalému. Do obou oblastí resort zahraničí nedoporučuje cestovat. „Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná,“ uvádí MZV.