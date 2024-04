Svědectví z Izraele: Írán vyslal rakety a my v tichu čekali, co se bude dít

Žádná siréna, která se zničehonic rozezní a velí zaběhnout do krytu během 45 vteřin. To, co v Izraeli známe, když Hamás ostřeluje Tel Aviv anebo když na sever Izraele útočí Hizballáh, se při nejmohutnějším úderu v dějinách válek nedělo. Írán se tentokrát neschovával za teroristy, které na Blízkém východě vyzbrojuje a financuje, a udeřil přímo ze svého území.

Jako první, že se něco děje, mě upozornilo fitness-centrum, které zhruba ve 22:30 poslalo SMS.