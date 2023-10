Smartwings stále zvažují, že by mohly příští týden obnovit lety do Izraele

„Lety do Izraele máme zájem provozovat,“ potvrdila ve čtvrtek odpoledne redakci MF DNES a iDNES mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Podotkla, že zatím jsou lety pozastavené do pátku. „Vše záleží na dalším vývoji bezpečnostní situace, kterou nepřetržitě monitorujeme. Vyhodnocujeme situaci na základě aktuálních informací a předpokládáme, že do večera rozhodneme o dalších letech v sobotu, neděli a pondělí,“ dodala.

Později doplnila, že společnost na základě vyhodnocení situace rozhodla, že pravidelné lety do Tel Avivu budou přerušeny do středy 18. října. „Cestujícím nabídneme možnost posunu data cesty. Pokud nebudou chtít cestu realizovat, mají nárok na refundaci, jako se děje v případě zrušených letů vždy,“ dodala Dufková. A zopakovala, že mají zájem lety do Izraele provozovat.

Mluvčí letecké společnosti tak reagovala na otázku redakce, proč stále zadržují například peníze na pondělní let, kterým mělo do Izraele cestovat asi pět desítek klientů Cestovní kanceláře Avetour. Tato cestovní kancelář, která každý rok posílá do Izraele kolem 1 200 lidí, přitom s ohledem na bezpečnostní rizika již zrušila kromě středečního termínu odletu 11. října také odlet v pondělí 16. října a zájemcům z řad svých klientů již vrací zaplacené peníze, případně nabízí pobyt v jiné destinaci nebo posun termínu.

„V obou zrušených termínech s námi mělo odcestovat okolo stovky klientů. Devadesát procent z nich žádá zpátky peníze v hotovosti a my jsme je již začali posílat na jejich účty. Kdo požádá, dostane je v plné výši zpátky do 24 hodin. Vzhledem k mimořádným okolnostem ale také nabízíme náhradní termíny zájezdů pro příští rok s finančním zvýhodněním,“ uvedl spolumajitel Avetouru Jiří Chválek.

Podotkl, že zatímco izraelská letecká společnost obratem nabídla, že peníze deponované cestovní kanceláří na lety v těchto dnech přesune na další možné termíny, společnost Smartwings to odmítla s tím, že pondělní let by se mohl uskutečnit.

„Chceme hrát s našimi klienty fér, proto jsme na současnou mimořádnou situaci reagovali obratem, abychom je zbytečně nefrustrovali ještě víc. Podle mého soudu nemá smysl prodlužovat agonii. Podobně by měla reagovat i letecká společnost,“ dodal Chválek.

I ministerstvo zahraničí přitom ve středu vydalo doporučení, aby turisté do Izraele necestovali. „Z důvodu teroristických a raketových útoků z Pásma Gazy na jižní a centrální část Izraele doporučuje MZV ČR cestovat do země jen ve zcela nezbytných případech, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek,“ stojí na webu ministerstva.

Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové jde o jasný pokyn ke zrušení turistických cest. „Ty nejsou nezbytné,“ řekla Chaloupková.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake dodal, že v Izraeli bylo ještě ve čtvrtek dopoledne přes dvě stě českých občanů a zhruba 130 z nich projevilo zájem o evakuaci. „Jsou zajištěná tři letadla, do kterých se všichni zájemci vejdou. Vrátit by se měli nejpozději ve čtvrtek v nočních hodinách,“ dodal Drake.