Armádní airbus má poruchu, čeká na náhradní díl. Do Izraele letí jiné stroje

Do Izraele dopoledne odletí vojenský letoun CASA, odpoledne vládní speciál, sdělilo ministerstvo zahraničí a posléze to potvrdila ministryně obrany Jana Černochová. Velký armádní letoun Airbus má poruchu, čeká se na náhradní díl. Na cestě do Prahy z Izraele je třetí repatriační letadlo, oznámil ministr zahraničí Lipavský.