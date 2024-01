Kryl bude mít zase zaplacený hrob. Hřbitovní správě se po článku iDNES.cz ozval nájemce

„Můžu potvrdit, že jsme již v kontaktu s nájemcem i po vašem upozornění. Platbu očekáváme v těchto dnech,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí správy hřbitovů Jiří Královec.

Hřbitovní správa nedávno na hrob umístila cedulku s výzvou, aby je kontaktoval nájemce hrobu. „Brzy bude končit nájem místa, kde má pan Kryl hrob. Bohužel, výzva k platbě na další léta se nám vrátila jako nedoručená,“ řekla redakci iDNES.cz zástupkyně hřbitovní správy Štěpánková.

Ta dále uvedla, co by se s hrobem stalo, kdyby se nepodařilo nájemce zkontaktovat. „Hrob bude v tříleté ochranné lhůtě, do té doby je nedotknutelný a nájemce může uhradit poplatky na další roky. I z toho důvodu byla na hrob umístěna cedulka, protože se občas lidé stěhují a nepodaří se výzvu doručit,“ dodala. Z důvodu ochrany údajů ale neuvedla, kdo je nájemcem místa posledního spočinutí Karla Kryla.

Po zveřejnění článku na iDNES.cz se podle hřbitovní správy sami začali ozývat lidé s nabídkou, že místo posledního odpočinku slavného písničkáře uhradí.

„Vlna zájmu a solidarity, kterou zmíněná informace vyvolala, je samozřejmě potěšující a děkujeme za ni, rádi bychom ale veřejnost ujistili, že ke znepokojení není důvod,“ píše správa na Facebooku.

Pronájem 1m2 hrobového místa v Praze stojí maximálně 134 korun, uvádí správa hřbitovů.

Krylův hrob, který se nachází v zadní části na pravé straně, poblíž hřbitovní zdi, se stal poutním místem. Lidé zde dodnes zapalují svíčky a traduje se, že dříve studenti v noci přelézali hřbitovní zeď, seděli u hrobu a hráli písničky na kytaru často až do ranních hodin.

Kryl se hudbě se věnoval od dětství. Jeho první deska byla vydána půl roku po invazi armád pěti socialistických států v čele se Sovětským svazem, přičemž titulní písnička Bratříčku, zavírej vrátka vznikla údajně naprosto spontánně v noci 21. srpna 1968, jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa.