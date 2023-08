Bratříčku, zavírej vrátka. Pak hymna. Slavia v Evropě znovu podpořila Ukrajinu

Fotbalisté totiž před výkopem utkání play off Evropské ligy proti Zorje Luhansk podobně jako minule proti Dnipru navlékli žlutá trička s ukrajinskými motivy.

ONLINE Utkání sledujeme minutu po minutě.

Všichni hosté zase vyrazili z kabin zahalení do ukrajinských vlajek, na což jsou zvyklí z domácí soutěže, která se hraje i při pokračující válce s Ruskem. Následně se obě jedenáctky i s rozhodčími vyfotili s jasným vzkazem: Stojíme za Ukrajinou!

Není to poprvé, kdy se podobné scény v Edenu odehrávají.

Když loni v únoru Putinova armáda na Ukrajinu vtrhla, Slavia ten večer v Praze hrála proti tureckému Fenerbahce v Konferenční lize. Kapitánskou pásku symbolicky navlékl ukrajinský reprezentant Kačaraba, fanoušci před výkopem v potemnělé aréně zpívali právě melodie v úvodu zmiňovaného Kryla a při děkovačce vyjadřovali podporu nejen Kačarabovi s Talovjerovem.

K reálné pomoci Ukrajině se v dalších týdnech a měsících připojil i klub.

A když teď v evropské kvalifikaci hraje už podruhé za sebou proti soupeři z válkou zmítané země, znovu dal jasně najevo, na čí straně stojí.

Ukrajinské kluby doma pokračují v ligové soutěži navzdory divokým podmínkám: hrají na prázdných stadionech a nezřídka prchají z tréninků či zápasů do krytů, protože se ozvou výstražné sirény. Cestování k evropským duelům mají kvůli zákazu létání v zemi značně ztížené, však i trenér Luhansku Nenad Lalatovič ve středu na Slavii novinářům líčil: „Máme za sebou vyčerpávající štreku.“

A to není zdaleka všechno.

„Slyšet, jak vedení klubu střídá management s účastí na frontě, je děs. Ať mají co nejdříve mír a jejich největší starostí je fotbalový výsledek,“ napsal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík po předchozím dvojzápase s Dniprem. „Ukrajinské týmy by měly jít přímo do základních skupin. Základní hodnotou fotbalu je fair play a naše a jejich podmínky jsou prostě dramaticky jiné.“

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Chtel bych podekovat vsem v Kosicich za neskutecne pohostinstvi pro klub, A-tym i nase fans. Pogratulovat ke stadionu, az ho dokonci, bude to nadhera. Samozrejme skvely travnik. Famozni kuchyne. At se dari lidem i fotbalu. A co se tyka naseho fotbaloveho soupere - slyset, jak… https://t.co/FlrT7ss3hO oblíbit odpovědět

Totéž platí také o týmu Zorjy Luhansk, který navíc v Praze nastoupil v den, kdy se na Ukrajině slaví Den nezávislosti.

I proto měl úvod utkání v Edenu zvláštní nádech. Jiný než obvykle.