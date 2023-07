Požároví turisté mezi skalami. Lidé se do Hřenska vrátili, ale neutrácejí

Rozcestí Tři prameny pulzuje lidmi, třebaže je všední den. Turistický vláček tu vypouští rodinky s dětmi, z klimatizovaného autobusu vystupují ti pohodlnější. Odvážnější výletníci s batůžky přicházejí z Hřenska po silnici.

Cesta k Pravčické bráně všechny svede na jednu pěšinu a špalír lidí ve spalujícím poledním slunci šlape dva kilometry do kopce k největší české skalní bráně. Šustí alobaly svačin, cvakají uzávěry plechovek s nápoji a fotoaparáty. Nikdo by si netipl, že návštěvníci se do Českého Švýcarska vrátí tak rychle poté, co zdejších 1 600 hektarů sežehl loňský požár a na dlouhé roky učinil ze zdejší krajiny spáleniště. Ale je to tak. Oblast znovu ožila. Vlastně je to i proto, že lidé chtějí vidět následky ohně.