V horách prudce přibývá úrazů, záchranáři na to potřebují víc lidí a peněz

„Kvůli vysoké návštěvnosti hor stoupl počet zásahů v letní sezoně meziročně skoro o 10 procent. Podobný trend se očekává i v zimě. Mění se i struktura zásahů a my musíme reagovat jak rozpočtově, tak přesunem kompetencí více do hor,“ řekla po zasedání správní rady Horské služby ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Horská služba je moje srdcová záležitost, proto jsem se snažila vyslyšet prosbám záchranářů,“ řekla na tiskové konferenci ministryně Dostálová. Ta dále uvedla, že od Horské služby dostává každý měsíc informace ohledně situace na horách a práci záchranářů.

Celková výše provozní dotace od ministerstva je 130 milionů a 30 milionů korun na investice. „Společně s poslankyní Janou Pastuchovou a dalšími poslanci jsme v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu načetli pozměňovací návrh, ve kterém požadujeme navýšit provozní dotaci o 66 milionů korun, tedy celkově na 196 milionů korun a investice o 35 milionů korun na celkovou částku 65 milionů korun,“ uvedla také ministryně.

„Pevně věřím, že nás kolegové poslanci v naší snaze podpoří a pomohou tak zajistit pro příští rok zvýšení bezpečnosti na českých horách,“ vysvětlila.

S rozvojem trailů, singltreků a downhill cyklistiky se zvýšil počet úrazů cyklistů, které musí Horská služba řešit. V roce 2019 zasahovala služba u 781 zraněných, v letošním roce vytočilo číslo záchranářů 927 poraněných cyklistů.

Přesun zásahů ze sjezdovek do terénu(10.prosince 2020)

„Jako významný dlouhodobý trend se potvrdil přesun ohniska zásahů do terénu. Zatímco před 10 lety zasahovala Horská služba ze 75 procent na sjezdových tratích a z 25 procent ve volném terénu, v poslední sezoně už byl poměr sjezdovka vs. terén 50 na 50,“ uvedlo v tiskové zprávě Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stabilizace, modernizace, legislativa

Nově jmenovaný ředitel Horské služby René Mašín představil radě vizi Horské služby do roku 2025, která se opírá o tři pilíře: stabilizaci, modernizaci a legislativu. Mašín chce v průběhu roku 2021 přijmout dalších 12 záchranářů, dále chce zvýšit kompetence náčelníků a zvýšit transparentnost procesů.

Jednou z dalších změn je kancelář náčelníka, nově bude místo z Prahy šéf úřadovat ze Špindlerova Mlýna. „V roce 2021 bychom chtěli vedle provozního rozpočtu proinvestovat zhruba 90 milionů korun. Prioritu mají skutečně budovy záchranných stanic,“ říká René Mašín. Nový šéf záchranářů by se mimo jiné rád podílel na vzniku zákonu o pohybu na horách.



Počet zásahů v letní sezoně 2020 podle oblastí (10.prosince 2020)

Mašín by si dále přál, přidat do vybavení Horské služby další čtyřkolky, které záchranáři využijí především v zimě. Chce také podpořit IT technologie, které, díky schopnosti lokalizovat místa nehod, pomáhají záchranářům při řešení problémů na horách. Nový náčelník Jizerských hor David Savický zase vyjádřil přání o dokončení rekonstrukce budovy na Bedřichově.

Pokud bude dostatek sněhu, dá se předpokládat, že bude návštěvnost hor v zimním období kvůli koronaviru vyšší, stejně jako tomu bylo v létě. Situaci uvnitř Horské služby náčelník z Krušných hor Miroslav Račko popisuje jako „klidnou“. „V karanténě nebo izolaci máme zhruba pět procent záchranářů. V případě, že by se tento počet dramaticky zvýšil, jsme připraveni doplnit stavy z řad dobrovolníků, kterých je aktuálně po celé zemi 380,“ doplnil Račko.