Přichází velký úklid. Ke sběru odpadků v přírodě se může připojit každý

K pátečnímu dni je registrováno téměř 400 uklízecích akcí po celé zemi, jejich přehled je k nahlédnutí na mapě.

„Tato mapa je vhodnou pomůckou hlavně pro dobrovolníky, kteří nechtějí organizovat svůj vlastní úklid a rádi by se přidali k ostatním, kteří akci pořádají,“ uvedla koordinátorka kampaně Veronika Andrlová, podle které organizace očekává i díky jarnímu počasí vysokou účast.

Uklízet mohou dobrovolníci v okolí svého bydliště či pracoviště. Individuálně se mohou zapojit také do do velkého jarního úklidu upuštěné Orlické přehrady. Akce Ukliďme Orlík probíhá od 14. března do 3. dubna.

Dobrovolníkům posílá organizátor kampaně pytle na odpad i rukavice. „V jarní rozesílce materiálu k úklidům bylo celkem rozesláno okolo 18 500 pytlů, 8 000 rukavic pro dospělé a 6 280 rukavic pro děti. I když jsme přes velký zájem nemohli uspokojit celou poptávku, na každého, kdo stihl o tento materiál požádat včas, se dostalo,“ uvedla Andrlová.

Kampa Ukliďme svět podporuje ministerstvo životního prostředí, akci udělilo záštitu.

„Úklidovým akcím velmi fandím, každoročně se jich v mém regionu sama účastním. Pro mne je to naprosto samozřejmý krok, kterým můžeme alespoň částečně vzít zpět to, čím přírodu a prostředí kolem nás ostudně zatěžujeme,“ uvedla ministryně Anna Hubáčková. Resort podle ní podpořil projekt částkou ve výši 249 000 korun.