Stát uvolní ze zásob miliony jehel a stříkaček, čínské však zůstanou na skladě

„Čtvrtinu obdrží fakultní nemocnice a dvě čtvrtiny budou rozděleny mezi kraje. V našich skladech zůstane čtvrtina dnešních zásob jako rezerva. Zatím máme podklady pro uvolnění vakcinačního materiálu pro šest krajů - Zlínský, Plzeňský, Prahu, Vysočinu, Karlovarský a Liberecký,“ řekl předseda správy Pavel Švagr.



Do těchto krajů podle něj bude uvolněno zhruba 1,9 milionu jehel a asi dva miliony stříkaček pro aplikaci očkovací látky, 140 tisíc jehel a 140 tisíc stříkaček pro ředění očkovací látky a 2800 ředících roztoků. „Samozřejmě, že dojde pro uvolnění zásob také pro další kraje. Předpokládám, že závozy uskutečníme postupně, a to nejpozději do konce srpna,“ dodal předseda SSHR.



Čínské jehly a stříkačky zůstanou na skladě

Server iRozhlas však upozornil, že ve skladu stále leží čínské stříkačky a jehly, jejíchž expresní transport stát vyšel na 3 miliony korun. Do Česka dorazily již před půl rokem, nikdo je ale od té doby nepoužil. Podle iRozhlasu nakonec zůstanou ve skladech „pro případ potřeby“.

Již na konci ledna však zdravotníci upozorňovali, že čínské stříkačky a jehly nejsou k očkování vhodné. Předsedkyně České asociace sester Martina Šochmanová měla podávání vakcíny jednou jehlou za naprosto nevhodné, protože se tím zvyšuje například riziko infekce.

„Pokud s jehlou vstupujete do lahvičky s očkovací látkou, tak ji ztupíte. A pokud s ní pak ještě vstupujete do svalu, tak jsou to dva vstupy,“ vysvětlila v minulosti. Aplikace očkování otupělou jehlou tak může být i bolestivější.



Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i správnu rezerv, kdy čínskému materiálu končí expirace či proč se nyní jehly a stříkačky uvolňují.



Očkování proti covidu bylo v Česku zahájeno 27. prosince loňského roku, dosud bylo podáno přes 10,5 milionu dávek vakcíny. Očkováno bylo podle dat ministerstva zdravotnictví asi 5,7 milionu lidí alespoň jednou dávkou a zhruba pět milionů lidí, tedy asi polovina populace, má očkování dokončeno.

Odborníci upozorňují, že k tomu, aby se virus nešířil ani mezi neočkovanými lidmi, je třeba pro kolektivní imunitu nejméně 70 procent proočkovaných.