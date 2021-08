Budoucí matky se bojí očkování. Věří, že ohrožuje plodnost. Lékařům navzdory

Nová fáma – vakcína ohrožuje plodnost. Podle lékařů je to nesmysl. Možnost registrace k očkování pro všechny dospělého věku ukázala novou skupinu, která je odmítá, nebo odkládá. Jsou to mladší lidé, kteří touží po dětech. Mají strach, že by vakcína ohrozila jejich plodnost.