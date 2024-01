Lži a manipulaci se nemá ustupovat, míní kněz Petráček. Školu žaluje za výpověď

O podání žaloby informoval ve středu na Facebooku. Jeho propuštění bylo i jedním z důvodů hlasování o odvolání děkana Vojtěcha Novotného, který v prosinci rezignoval na funkci kvůli zdravotním důvodům.

„Věřím tomu, že lži, manipulaci a zneužití moci se už z principu nemá ustupovat. Nevěřím na nějaké pseudozbožné spiritualizování podobných konfliktů. Vím, že to některé z vás zklame, ale zvažoval jsem to dlouze a zevrubně,“ napsal na Facebook. Uvedl, že musí žalovat univerzitu, ačkoliv se vůči němu ničeho nedopustila, spor pak povede fakulta.

Petráčka odvolalo vedení fakulty krátce před začátkem akademického roku. Jeho doktorandi podle něj dostali zprávu o tom, že on jako jejich školitel končí a oni s ním nemohou pokračovat, jen pár hodin poté, co on sám obdržel zprávu o konci svého angažmá.

Situace v souvislosti v výpovědí znepokojila i rektorku UK Milenu Králíčkovou. Postup vedení fakulty označila v srpnu za nesprávný při řešení pracovněprávních vztahů, pozastavila se také nad způsobem, jak fakulta o konci školitele informovala doktorandy.

„Cítil jsem jako u zdi. Ne kvůli samotné výpovědi, ale kvůli lžím o mých doktorandech a o mé práci a roli na KTF, které proděkan (Jakub) Jinek a advokát Kříž šířili dovnitř fakulty, na zasedáních akademického senátu a v médiích. Čímž mimochodem celkem jasně ukázali, že vůbec nešlo jen o úsporné důvody a nadbytečnost. Součástí žaloby je i požadavek omluvy za Jinkovy lži,“ napsal.

Petráčkovo propuštění bylo i jedním z důvodů, kvůli kterým někteří členové akademického senátu KTF UK navrhli odvolání děkana Vojtěcha Novotného. Zároveň podle nich děkan řídil likvidaci některých oborů a naopak protěžoval jiné. K rezignaci vyzvali v září vedení fakulty také studenti KTF.

V říjnu letošního roku akademický senát fakulty neschválil usnesení, že je návrh na odvolání Novotného z funkce děkana přípustný. Na dalším jednání proto senát o odvolání děkana nejednal. V prosinci pak Novotný na funkci rezignoval, uvedl zdravotní důvody. Nového děkana bude KTF volit v únoru.

„Doufám, že to pomůže ochránit další ohrožené, protože nevěřím, že by garnitura Jinek, Novotný, Kříž a Vlnas jen tak přešla, že se polovina akademických pracovníků a dalších zaměstnanců podepsala pod petice požadující odchod vedení a změnu řízení fakulty. Pokud ve vedení tato čtveřice zůstane, další odchody budou následovat,“ napsal Petráček.