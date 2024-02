KOMENTÁŘ: Chcete si dát omamný bonbonek přímo u radnice? Přijeďte do Ostravy!

„Vy máte v domě nový obchod s cukrovinkami, že?“ ptala se mě známá.

„Tam se prodává kratom, bonbony s HHC a různými látkami, po kterých teď děti zvracejí, kolabují a končí v nemocnicích, jak se teď o takových případech často píše,“ vysvětlila jsem.

„Ale já myslím ten hezký barevný obchod, jak tam visí sáčky s gumovými medvídky a bonbóny...“

„No to je on. Je moc pěkný, čistý, funguje zároveň jako centrum e-shopu s kratomem, ten odtamtud rozesílají do celé republiky...“

Dotyčná není z Ostravy, a proto mi nevěří, že prostor patří radnici, přesněji obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která ho pronajímá k prodeji látek, které způsobují závratě, zvracení a závislost. To není možné, říká mi spousta lidí, když o tom vyprávím.

Zvláštní přizpůsobivý druh

Tak my Ostraváci jsme zvláštní živočišný druh, přizpůsobivý, odolný, tož mládež trénujeme, aby něco vydržela. Však chlapcům a děvčatům bude zdraví prospěšné, když si na hlavní třídě v centru města koupí něco co jim pořádně zamotá a provětrá palice. Čím dříve tím lépe, aspoň z nich taky vyrostou otrlí jedinci, které v budoucnu nějaká další tvrdší droga jen tak nepoloží. A aspoň nebudou mít ty úzkosti, jak se teď o nich pořád píše, naopak, budou veselí a plní energie.

Nevím, jinak si filozofii našich radních vysvětlit nedovedu.

Před časem jsem požádala o schůzku s panem starostou. Zavalila mě totiž podivná vlna naivní představy, že jde o jakési nedorozumění. Napadlo mě, že on třeba neví, že se tam prodávají takové divné věci. A aspoň se seznámím, říkala, jsem si. Vstoupila jsem do jeho kanceláře s úsměvem, s nataženou rukou.

Zle bylo, hodně zle. Čekali mě dva, pan starosta i jeho zástupce. A hned šli do mě: „Tak vy nás kritizujete...“

„Jak si to můžete dovolit?“

„O co vám jde? Co tím sledujete?“

„Vy tady opravdu bydlíte? A vy jste tady teď jako občan nebo jako novinář?“

Proč kritizujete jen nás?

Blekotala jsem něco ve smyslu, že ve zmíněné ulici mám už mnoho let byt a že jako společenství vlastníků bytů a další obyvatelé okolních domů chceme vyjádřit názor, že nám připadá poněkud nemorální provozovat v městských prostorách prodej látek, na jejichž nebezpečí upozorňují policisté, adiktologové, lékaři.

Víme, látka není v Česku zakázána, pronájem je v souladu se zákonem. Nicméně o škodlivosti výrobků s kratomem a HHC se teď vedou debaty a odborníci říkají, že vlastně nikdo neví, co do budoucna látky udělají se zdravím těch, kteří si je dávají třeba už ve čtrnácti, v patnácti.

Nevím, kolik občanů Ostravy se může pochlubit tím, že na ně křičel starosta i místostarosta, ale já to zažila.

„O co vám jde?“ tu otázku jsem při té schůzce dostala několikrát.

Jde mi o to, že od politiků očekávám něco, co se nazývá slovem morálka. Nebo etika? Nevím, možná jsou pro to ještě jiné výrazy, Možná se to ale naopak vůbec žádným výrazem vyjádřit nedá.

Pozoruhodné setkání na radnici její představitelé zakončili slovy: „Automaty na kratom a prodejny s ním jsou všude, to vám nevadí? Proč kritizujete jen nás? Vy jste vůbec nepochopila, že jsme nijak neporušili zákon, protože pronajímáme prostor k naprosto legálnímu podnikání. Vy tomu nerozumíte?“

Rozumím. Naprosto rozumím, že je vše legální. Takže bych tímto chtěla vzkázat rodičům z Ostravy a okolí, že pokud se jejich dítě domů připotácí zmámené sušenkou, bonbonem, čajíčkem či jinou lahůdkou obsahující opioidy z našeho hezkého obchůdku, mohou ho přivést, ať se vyblinká před radnicí.

Bude to legální důsledek legálního podnikání.