Silnice nám byla malá. Otestovali jsme, jak legální droga mění reakce řidiče

Šlapu na pedál. Octavia cukne, jako bych byl začátečník. Přitom řídím 22 let a škodovky znám dobře. Průjezd uličkou je pro mě utrpením. Stěny domů jako by se na mě lepily. „Bacha, drž se v pruhu,“ zvedá hlas instruktor autoškoly. Dopravní kužely, jimiž mám prokličkovat, jsou osm metrů od sebe, tedy téměř dvojnásobek auta. To dám.. Ale nedal jsem. Takhle vypadala jízda pod vlivem HHC.