Dáváme víc peněz do zemědělství, řekl Výborný. Obětovali jste ho, kritizoval Havlíček

„Bylo by dobré zvolit jiný dopravní prostředek než automobil. Nejsem ten, kdo organizuje protesty, měli bychom se podívat, kdo za nimi stojí. Každý má právo na protest, nepopírám to. Zažili jsme demonstrace v Belgii či Francii minulý týden,“ řekl ministr zemědělství Výborný.

V pondělí zemědělci plánují blokádu Prahy, chtějí při příjezdu zablokovat magistrálu v obou směrech před ministerstvem zemědělství a v okolí. Z venkova by do hlavního města mohlo přijet až tisíc strojů.

Od protestu se distancovaly největší agrární organizace. „Jednám pravidelně se všemi zástupci nevládních organizací. Zítřejší protest bohužel využili určité skupiny ke svým zájmům,“ uvedl ministr zemědělství. Někteří z organizátorů totiž jsou spojeni s pořadatelem protivládních demonstrací Jindřichem Rajchlem.

Výborný dodal, že ho byrokracie trápí stejně jako zemědělce a dodal, že jim rozumí.

Havlíček: Protestují proti vládě

„Nejsme nadšeni z jakékoli protestu. Jenže pokud selže komunikace ze strany vlády, není se co divit. Oni protestují proti vládě, kvůli ní máme sníženou zemědělskou výrobu a zisky z ní,“ kontroval místopředseda ANO Karel Havlíček.

Podle něj není problém green deal, ale jeho provedení. „Tlačí se na hnojiva, pesticidy, Evropská unie hrozí, že bude méně dobytka. Zemědělci se logicky brání,“ podotkl Havlíček.

Výborný připomněl, že green deal schválila vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. „Naše vláda dává o čtyři miliardy více do zemědělství. Chceme být schopni konkurence proti Asii a jižní Americe. Nerezignovali jsme na péči o životní prostředí, ale musíme peníze dát do možností českých farmářů,“ bránil se Výborný.

„Asi vám dali úplně opačné podklady. Vaše vláda nezvedne ruku pro ukončení spalovacích motorů, vy jste obětovali v rámci předsednictví průmysl a zemědělství. Kvůli emisním povolenkám se zvyšují ceny pohonných hmot, které se propisují do cen zemědělců. A říkáte, že je to naše vina? Přestaňte lhát,“ obořil se na Výborného Havlíček.

Havlíček dodal, že zemědělci protestují hlavně proto, aby přežili. „Celková čísla se nevyvíjí dobře. Nemůžeme se v dotacích orientovat na velké nebo malé podniky. Malé podniky obhospodařují pět procent půdy, velké investují do inovací. Je potřeba, aby se udržely obě dvě skupiny. Problém mají ty střední,“ dodal Havlíček.

Podle Výborného je důležité dát dohromady byrokracii. „Demonstranty ocejchovávate jako proruské živly a agenti. To je důvod, proč vám ti lidé nevěří. Jsou to normální zemědělci,“ bránil organizátora pondělního protestu Zdeňka Jandejska Havlíček.

Jandejsek uvedl, že Výborný s ním nejednal. „Nevíte, s kým jednám. Já s nimi jednám, jednal jsem s Agrární komorou, se Zemědělským svazem, pravidelně jezdím do terénu do jednotlivých podniků. Jandejsek mě nikdy neoslovil,“ bránil se Výborný s tím, že se snaží dohodnout spravedlivé podmínky pro zemědělce.

16. února 2024

Další protesty zemědělců budou na hranicích, organizují je ale jiní agrárníci. „Dali jsme slib v roce 2020, kdy se připravila nová společná zemědělská politika. Vyhodnocujeme dopady. Splnili jsme slib, že podpoříme malé farmy. Systém vedl k propadu u středně velkých podniků, hledáme cesty, jak jim pomoci. Nechci mít malé rodinné farmy a patnáct velkých podniků,“ podotkl Výborný.

Výborný zvažuje zrušení danění dotací. ANO by mohlo souhlasit

Cest pomoci středním podnikům je prý víc. Může to být podpora zaměstnanosti na venkově, dostatek hnoje či nedanění dotací. Koalice podle něj jedná s nevládními organizacemi.

„Už před měsícem jsem na jednání Rady EU s podporou všech 27 zemí, aby počet kontrol klesal. Budeme se bavit o dalším snížení byrokracie, ale třeba i o suchu. Podporujeme nařízení o nových šlechtitelských technikách, abychom například měli takové osivo, abychom dokázali reagovat na sucho,“ sdělil Výborný.

Česko musí podle něj mít na čem hospodařit. Havlíček souhlasil se zrušením danění, další opatření koalice jsou podle něj nekonkrétní. „Pro mě je nepochopitelné, co se děje. Evropa znesnadňuje podnikání, včetně toho zemědělského. Tam to chce Evropa dotovat. To je nepochopitelné,“ kritizoval Havlíček.

Podle Výborného je české zemědělství unikátní pestrostí. „Chci, aby to zůstalo zachováno. Děláme maximum. Vláda má velkou míru investic do zemědělství, navýšili jsme je. Za mnou chodí zástupci malých a středních podniků, že nemají skladovací prostory s tím, aby vláda vypsala na ně investice,“ podotkl Výborný.

Výborný kriticky naznačil, že koncern Agrofert bývalého předsedy vlády Andreje Babiše ovládá velký podíl trhu. „To je svatá válka proti panu Babišovi,“ rozčílil se Havlíček.

Havlíček kritizoval dovoz potravin, například pšenice, z Ukrajiny. „Pokud se má podpořit Ukrajina, musí se tam posílat peníze. Nejde likvidovat evropské farmáře,“ podotkl Havlíček. Výborný se ale ohradil, že vláda nekupuje komodity ze zahraničí. „Vláda dlouhodobě tlačí na to, aby ceny potravin nerostly, ale dokonce klesají,“ řekl ministr zemědělství.

Bezcelní dohoda s Ukrajinou musí mít jasné podmínky

„My se nedistancujeme od demonstrujících zemědělců,“ uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct prezident Agrární komory Jan Doležal. „Já chápu, že plno z nich je napjatá a naštvaná a čekají na nějaké řešení od Evropské unie. Problémem v České republice a střední Evropě jsou bezcelní dovozy z Ukrajiny,“ doplnil.

„Rozumíme řadě argumentů a hledáme cestu, jak tu situaci společně řešit. Ten pondělní protest mi přijde, že se spíše snaží destabilizovat situaci v České republice,“ řekl místopředseda zemědělského sněmovního výboru Petr Bendl (ODS).

Prezident agrární komory zmínil, že očekává jasné podmínky při prodloužení bezcelní dohody s Ukrajinou. Dále Doležal v debatě řekl, že čtvrteční debaty budou pokojné a symbolicky budou podporovat ostatní zemědělce ve střední Evropě.

„Myslím si, že přestává platit, že máme společnou zemědělskou politiku,“ řekl prezident agrární komory. Podle něj musí jednotlivé státy Evropské unie více přispět do zemědělství z vlastních rozpočtů.