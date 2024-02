Prahu zablokuje protest plný traktorů, otazníků i rozporů zemědělců

Do Prahy podle odborářů přijede až tisíc traktorů a dalších zemědělských strojů. Šéf zemědělských odborů Bohumír Dufek dohromady s bývalým šéfem Agrární komory ČR Zdeňkem Jandejskem vytvořili platformu „zemědělských nadšenců“, kteří chtějí Prahu v pondělí a případně i v úterý zaplavit zemědělskou technikou. Na Malostranské náměstí by podle jejich odhadů mělo dorazit na tři tisíce lidí. Naprostá většina zemědělské scény si však od tohoto uskupení, jehož hlavní aktéři v létě vystupovali i s hnutím PRO Jindřicha Rajchla a vyzývali vládu k demisi, drží distanc.

Zemědělci mají v plánu vyrazit do Prahy šesti trasami: z Českých Budějovic, Strakonic, ze Slaného, Lovosic, Hradce Králové a Pardubic. Organizátoři očekávají, že se protestů zúčastní stovky až tisíc strojů. Do Prahy mají v plánu dorazit na šestou hodinu ranní. To prakticky znamená, že na silnicích směrem ku Praze se budou pohybovat už třeba od jedné hodiny po půlnoci.

V Praze pojedou před ministerstvo zemědělství nedaleko Florence. Tam podle organizátora akce Bohumíra Dufka z magistrály sjedou a dostanou se až k úřadu, kde předají ministrovi Marku Výbornému dopis se svými požadavky. Následně přejedou Vltavu a budou pokračovat po nábřeží Edvarda Beneše před Úřad vlády a dál k Malostranskému náměstí, kde chtějí demonstrovat do večerních hodin. Je možné, že se zemědělci ve městě zdrží i do dalšího dne, svůj postup chtějí zveřejnit v pondělí večer.

Vedení Prahy vyzývá, aby lidé v pondělí do hlavního města vůbec nejezdili, a pokud můžou, pracovali z domova. Pokud do Prahy budou muset, náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) doporučuje cestovat vlakem a metrem.

„Kolem akce panuje spousta otazníků, není například jisté, zda budou organizátoři opravdu schopni garantovat záchranářskou uličku. Prosím tedy všechny, kdo mohou pondělní cestu do hlavního města odložit, ať tak učiní,“ apeluje Hřib. „Kdo takovou možnost nemá, tomu doporučuji využít pro cesty ze Středočeského kraje vlak, na území Prahy pak bude nejspolehlivějším dopravním prostředkem metro,“ radí náměstek.

Na akci budou dohlížet stovky policistů. Ti upozorňují, že konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v Listině základních práv a svobod, ale že je zároveň potřeba neporušovat zákony. „Mezi taková jednání lze řadit i některé formy blokování vozovek nebo obecněji určité formy bránění jiným ve svobodě pohybu či jiné činnosti,“ zdůraznili včera policisté.

A varovali, že budou dohlížet i na dodržování pravidel silničního provozu. Konkrétně upozornili, že řidiči traktorů s nižší rychlostí než 80 km/h nesmějí vjet na dálnice. „Nic nebrání tomu, aby se zemědělská technika přesouvala po silnicích I. a nižších tříd, pokud například svými rozměry nebude spadat do kategorie zvláštního nebo obecného užívání,“ doplnila policie.

Zástupci proruských sil

Někteří zemědělci nechají traktory doma a do Prahy vyrazí raději autem, dodávkou či autobusem. „Zemědělská a velká technika z Moravy by jet neměla, ale i tak si myslíme, že protest bude dostatečný,“ uvedl koordinátor protestů pro Moravu Otakar Březina.

Zemědělci vyrazili na protestní jízdu. (6. února 2024)

„Nechceme, aby se to dotklo obyvatel Prahy, ale na problémy se musí upozornit. Jednání se minula účinkem. Chceme upozornit ministra zemědělství, že nespokojenost je velká zejména s Green Dealem. Tak, jak je nastaven, je nefunkční,“ zdůraznil.

Část farmářů chce blokádou Prahy upozornit na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Velké odborové organizace jako Agrární komora ČR, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se do protestu ale nezapojí.

„Je to spíše demonstrace protivládních proruských sil, která má s problémy zemědělců málo společného,“ řekl po čtvrtečním jednání se zemědělci premiér Petr Fiala (ODS). Podobně to vidí ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Mrzí mě, že zemědělství a farmáři a zemědělci budou v tomto případě spíš zneužiti určitými kruhy a skupinami, které chtějí vyjádřit svou obecnou frustraci a odpor k demokratickému zřízení a k současné vládě tímto způsobem,“ sdělil. A ocenil, že hlavní zemědělské organizace se do protestu nezapojí.

Rozpory mezi zemědělci

„Nerozumím účasti pana odboráře Dufka, protože s ním coby členem tripartity se pravidelně setkávám, a ani slovem se nezmínil, že se postaví do čela takovýchto protestů,“ dodal ministr Výborný. V pondělí bude prý na ministerstvu a je připraven od protestujících převzít před budovou dopis nebo petici. Jednat se s nimi nechystá, nepovažuje to za smysluplné.

Velké protesty proti evropské zemědělské politice proběhly v uplynulých týdnech v řadě unijních zemí. Skupiny domácích zemědělců tak již dlouho tlačí na vedení agrární komory, aby se k evropským kolegům přidala a zorganizovala také masové akce. Představenstvo se ale rozhodlo raději jednat s ministrem Výborným o možné změně dotací.

V posledních týdnech debatuje koalice ve složení K10, tedy po dvou zástupcích z každé strany, o zrušení danění dotací – všech, či alespoň těch na environmentální účely. Diskutuje se také o zrušení daně pro dotace na tzv. citlivé komodity, jako jsou brambory, chmel či ovoce, nebo o slevách na sociálním pojištění pro zaměstnance v zemědělství.

Termín na dojednání změn dala agrární komora ministrovi na konec února, do té doby proti vládě vystoupit nechce. Tento přístup tak hnal některé zemědělce do akcí na vlastní pěst. Farmáři pořádali v posledních týdnech protestní jízdy v Liberci, České Lípě nebo od Chomutova k hranicím s Německem.

Nyní se vedení komory připojilo k evropským protestům a ve čtvrtek spolu se zemědělci v dalších osmi evropských státech plánuje dojít bez větší blokace dopravy k hranicím, aby se symbolicky vymezilo proti evropské politice. Proti vládě bude komora případně protestovat až v březnu.

Desítky zemědělců zamířily k budově Státního zemědělského intervenční fondu v Liberci. (8. února 2024)

Menší část zemědělské veřejnosti, zejména malých sedláků sdružených pod Asociací soukromého zemědělství, odmítá oba protesty. Nesouhlasí totiž s možnými změnami v českých dotacích a nechtějí podporovat ani akce namířené proti vládě.

Zhoršení situace

Situace v zemědělství se v posledním roce zhoršila. Podle prvního odhadu Českého statistického úřadu klesly loni výdělky v zemědělství meziročně o 37,5 procenta na 16 miliard korun. Hodnota zemědělské produkce klesla o pětinu.

Podle šetření Zemědělského svazu ČR čistý zisk zemědělských podniků klesl o 60,5 procenta na necelých 3 200 korun na hektar. Celý obor podle něj vydělal 8,7 miliardy korun oproti předloňským 22 miliardám. Letos vypadá situace ještě hůř, zejména kvůli tlaku na evropské výkupní ceny obilovin, které padají kvůli dovozům z Ukrajiny.