Hamáček podal trestní oznámení na autory článku o jeho cestě do Moskvy

Hamáček trestní oznámení avizoval minulý týden, v pátek ho podal. Řekl to v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Že by kvůli informacím, které článek zveřejnil, měl rezignovat, Hamáček neuvažoval.



„Nemám důvod rezignovat. Operace, kterou jsme udělali, byla úspěšná. V pátek jsem podal trestní oznámení na pana Janka Kroupu a Kristýnu Cirokovou a redakci Seznamu, protože prostě to, co spáchali, je z mého pohledu pomluva nebo poškozování cizích práv a šíření poplašné zprávy,“ řekl v diskuzním pořadu vicepremiér Jan Hamáček.



V plánu má také podání civilní žaloby, kterou chce po vydavateli požadovat deset milionů korun. „Já chci slyšet, kde je ten svědek, na základě kterého pan Kroupa článek vydal a na základě kterého jsou označován za vlastizrádce,“ dodal ministr.



Podle webu Seznam Zprávy hovořil Hamáček na interní schůzce o úmyslu „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem explozí ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Hamáček to ostře odmítá.

Vicepremiér v Partii řekl, že česká diplomatická reakce na zjištění o ruském zapojení do explozí ve Vrběticích v roce 2014 byla jednoznačným úspěchem, nicméně reportáž Seznamu z kauzy udělala „bramboračku“.



Zopakoval, že cesta do Moskvy měla svůj účel, stejně tak jako načasování jejího zrušení. „Na vnitru jsme mohli těžko plánovat, že v době, kdy budeme vyhošťovat ruské diplomaty, budu sedět v Moskvě,“ prohlásil. Podle opozičních lídrů naopak z kauzy dělá „bramboračku“ sám Hamáček.



„Podstatné je to, že lhal veřejnosti, že nechtěl jet do Moskvy. Ukazuje se, že cesta byla naplánovaná,“ podotkl Fiala. V případu se podle něj možná Hamáček dopustil jen neskutečné naivity a měl špatný úsudek, ale i to by bylo důvodem pro rezignaci. Také podle lídra Pirátů Ivana Bartoše jsou Hamáčkovy argumenty nedůvěryhodné. „Vyjádření ukazují, že ten původní příběh není pravdivý,“ řekl v diskuzi.

Kabinet kvůli informacím orgánů činných v trestním řízení a tajných služeb o zapojení agentů GRU do explozí 17. dubna oznámil, že ČR vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády v ČR. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.