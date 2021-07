Poslední člen Berdychova gangu Prokop u soudu: Přiznávám čtyři loupeže

Prokop se před trestním řízením řadu let skrýval, policie ho loni dopadla v USA.

Obžaloba tvrdí, že někdejší provozní šéf pražského podniku Discoland Sylvie Prokop se v letech 1995 až 1996 v hlavním městě postupně podílel na přepadení obchodního domu, podnikatele, vozu s penězi a také na únosu zlatníka, který při akci gangu přišel o život.

„Rámcově se cítím vinen minimálně proto, že jsem ty skutky mohl zastavit. Ty skutky jsem neorganizoval. Chápu spoluobviněné, že to podávali trochu jinak, protože jsem tady nebyl a nemohl jsem se bránit, tak to pro ně bylo jednodušší,“ prohlásil šestapadesátiletý Prokop v úvodu své výpovědi.



Muž poté prosil středočeský krajský soud o odročení hlavního líčení, aby se mohl na proces lépe připravit. „Bylo mi tehdy 29 let. Spoustu věcí si pamatuju ve fragmentech. Odehrálo se to v jednom roce mého života, na který se celou dobu snažím zapomenout,“ řekl. „Já to nepopírám, co se stalo. Jenom chci upřesnit, jak se to stalo,“ pokračoval.

Předseda soudního senátu Jiří Wažik jeho žádosti nevyhověl. „Vaše výpověď už mohla být připravena minimálně 25 let,“ podotkl. Připomněl také, že Prokop měl k dispozici celý původní rozsudek ve vězení v americkém Seattlu, kde rok čekal na vydání do ČR.



Prokop poté pokračoval ve výpovědi, při níž nejvíce litoval smrti uneseného zlatníka. „Já tam cítím svoji hroznou vinu v tom, že jsem to mohl zastavit, že jsem věděl, co se chystá. Prostě jsem měl říct, že je to hovadina, že je to nesmysl, že je to starší člověk,“ řekl.

Lítost vyjádřil také nad přepadením podnikatele, který byl jeho dlouholetým přítelem. Podle Prokopa mu tento muž dlužil zhruba tři miliony, a proto ho chtěl za pomoci Berdycha a ostatních postrašit, aby mu půjčku vrátil. „Později jsem mu zase půjčil peníze, protože jsem si uvědomil, že jsem se zachoval jako kretén,“ poznamenal k mužově únosu.



Prokop si vyžádal, aby soud předvolal jako svědky čtyři jeho spoluodsouzené. Berdych a Radek Trumpeš budou vypovídat ve středu, o den později přijde řada na Michala Puchara a Josefa Korbelu. Všichni muži se znali právě z Discolandu, kde pracovali.

Česká justice Prokopa v roce 2007 v jeho nepřítomnosti pravomocně potrestala odnětím svobody v délce 13,5 roku. Poté, co ho Spojené státy vydaly letos v květnu do Česka, požádal o zrušení verdiktu, který se ho týkal, a o nové projednání věci. Na rozsudek čeká ve vazbě. Soud mu nemůže uložit přísnější trest, než který dostal původně.