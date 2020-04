Policie vypátrala posledního a dosud nedopadeného člena Berdychova gangu

Pátrání po zločinci, u něho předložila policie jen iniciály J.P., bylo dramatické.„Policie v USA byla několikrát velmi blízko jeho zadržení, nicméně pokaždé se mu podařilo na poslední chvíli uniknout,“ uvedla Rendlová.

Jeho případ byl v Česku již odložen i přesto, že se v minulosti podařilo zjistit velké množství indicií nasvědčujících, že hledaný se ukrývá v konkrétní oblasti na území USA.



V červnu 2018 se dva čeští policisté rozhodli obnovit pátrání po podezřelém. Díky dobrým osobním kontaktům v bezpečností komunitě USA vycestovali oba v červnu 2018 přímo do Seattlu, kde jednali s federálními a místními bezpečnostními složkami. „Jejich úsilí se vyplatilo a američtí kolegové se případem opět začali zabývat,“ upozornila Rendlová.

V následujících týdnech vyslechli vyšetřovatelé desítky svědků a prověřili desítky adres, telefonních čísel a dalších informací. Pátralo se po celých USA i s pomocí FBI a dalších federálních složek.

Díky tomu se zjistilo, že hledaný se v USA stále nachází a že používá více než 30 falešných jmen a padělaných dokladů. Navíc se ukázalo, že se i tam dopouští další trestné činnosti, především padělání dokladů a majetkové trestné činnosti. Mimo jiné měl podvodným způsobem zajišťovat získání řidičských průkazů pro příslušníky české a slovenské komunity žijící USA.

Pátrání komplikovalo přitom to, že ani česká, ani americká policie nedisponovaly aktuální fotografií, ani otisky prstů hledaného. Co naopak nejspíš pomohlo, je, že stále udržoval kontakty s některými příbuznými v Česku.

Na podzim 2019 už bylo jasné, že hledaný se trvale zdržuje v okolí Seattlu.

Poprvé Čech mezi nejhledanějšími v USA

„Byli jsme na straně kolegů v USA svědky dosud nevídaného nasazení lidských a technických prostředků, hlavní vyšetřovatel v USA dokonce o rok odložil odchod do penze, jen aby se mohl věnovat vypátrání hledaného J.P,“ konstatovala mluvčí české policie.

„Poprvé v historii bylo umožněno, aby osoba hledaná Policií České republiky byla zařazena v USA do tzv. Most Wanted programu a na poskytnutí informací, které by vedly k dopadení hledaného, byla úřady USA vypsána lákavá finanční odměna,“ doplnila.