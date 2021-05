Poslední člen Berdychova gangu je v Česku. Dopadli ho v USA před rokem

„V pátek odpoledne se pro policii po mnoha letech definitivně uzavřel případ takzvaného Berdychova gangu. Poslední odsouzený je již v jedné z pražských věznic. Na eskortě z USA se podílelo několik policistů oddělení doprovodu letadel cizinecké policie, policista z odboru pátrání Úřadu služby a kriminální policie a vyšetřování a zástupce Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci,“ uvedlo policejní prezidium.



Prokopa zadržela policie ve spolupráci s United States Marshals Service loni v dubnu v americkém Seattlu. Do Česka se ale dostal až nyní. „Ta samotná extradice, ten formální proces, trvá až několik měsíců. S Amerikou to trvá obzvlášť dlouho,“ vysvětlil před rokem iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Několikrát unikl

Případ byl v Česku odložen, a to přesto, že se v minulosti podařilo zjistit velké množství indicií nasvědčujících, že hledaný se ukrývá v konkrétní oblasti na území USA. Tamní policie byla několikrát velmi blízko jeho zadržení, nicméně pokaždé se mu podařilo na poslední chvíli uniknout.

V červnu 2018 se dva čeští policisté rozhodli obnovit pátrání po podezřelém. Díky dobrým osobním kontaktům v bezpečností komunitě USA vycestovali oba v červnu 2018 přímo do Seattlu, kde jednali s federálními a místními bezpečnostními složkami. „Jejich úsilí se vyplatilo a američtí kolegové se případem opět začali zabývat,“ popsala tehdy policejní mluvčí Kateřina Rendlová.

V následujících týdnech vyslechli vyšetřovatelé desítky svědků a prověřili desítky adres, telefonních čísel a dalších informací. Pátralo se po celých USA i s pomocí FBI a dalších federálních složek.

Díky tomu se zjistilo, že hledaný se v USA stále nachází a že používá více než třicet falešných jmen a padělaných dokladů. Navíc se ukázalo, že se i tam dopouští další trestné činnosti, především padělání dokladů a majetkové trestné činnosti. Mimo jiné měl podvodným způsobem zajišťovat získání řidičských průkazů pro příslušníky české a slovenské komunity žijící USA.

První Čech v Most wanted programu

Pátrání komplikovalo to, že ani česká, ani americká policie nedisponovaly aktuální fotografií, ani otisky prstů hledaného. Hledaný se při pohybu na veřejnosti snažil maskovat, mobilní telefony používal vždy jen několik málo dnů a poté je zahazoval a pořizoval si nové. Co naopak nejspíš pomohlo, je, že stále udržoval kontakty s některými příbuznými v Česku.

„Byli jsme na straně kolegů v USA svědky dosud nevídaného nasazení lidských a technických prostředků, hlavní vyšetřovatel v USA dokonce o rok odložil odchod do penze, jen aby se mohl věnovat vypátrání hledaného J.P.,“ konstatovala mluvčí české policie.



„Poprvé v historii bylo umožněno, aby osoba hledaná Policií České republiky byla zařazena v USA do takzvaného Most Wanted programu a na poskytnutí informací, které by vedly k dopadení hledaného, byla úřady USA vypsána lákavá finanční odměna,“ doplnila.

Až 28. dubna 2020 muže zadrželi místní policisté v v městečku Tacoma na předměstí Seattlu. V kapse u něho našli více než 15 tisíc dolarů v hotovosti.

Takzvaný Berdychův gang má na svědomí řadu loupeží a únosů. Figurovalo v něm kolem osmdesáti lidí, soudy si vyžádaly kolem 200 svědků. První člen byl odsouzen již v roce 2006.