Nejdříve oheň, teď voda. Fakulta se vyrovnává se střelbou i pomocí živlů

Výtah vyjíždí do čtvrtého patra. Od prosincové tragédie na Filozofické fakultě, zůstávalo zavřené a muselo projít renovací. Nyní se jedna jeho polovina otevírá. Ve dvou učebnách, kde zahynulo nejvíce obětí, vznikla pietní místa.

„Původní podoba byla s lavicemi a s knihovnami. Ten důvod, proč jsou otevřené, je, že tam se odehrála ta střelba,“ přiblížil proděkan fakulty Martin Pehal.

Ústředním prvkem obou učeben, které se proměnily na klidné a tiché místo, jsou železné vodní prvky připomínající veliké studánky. Ty vznikly na míru. Na hladině plavou svíčky. Ty jsou k dispozici na malém stolku pro příchozí, stejně jako malé lahvičky naplněné vodou z těchto „studánek“, které si může kdokoli, kdo na místo zavítá zavzpomínat, odnést jako připomínku.

„Zachází se s vodou, se svíčkami, s ohněm. Jde o pozvání se v tom prostoru chovat důstojně, citlivě, ale aby každý mohl vyjádřit emoce, které kolem toho má,“ popsal Pehal.

Autorem obou velkých železných vodních prvků je česká umělecká kovárna. Stejná firma už pro fakultu vytvořila venkovní ohniště, které bylo v rámci akce Měsíc pro fakultu umístěno na náměstí Jana Palacha. U ohně, který se udržoval celý leden, se střídali dobrovolníci z řad studentů či akademiků.

Studánky a ohniště

Pietní místnosti od sebe dělí chodba. Každá z učeben je na jednom z jejích konců. Ta je rovněž decentně vyzdobena a také především přírodními prvky. Na podlaze podél stěn jsou umístěny kameny nebo lístky květů ve skleněných nádobách s vodou. Stěny nesou papírové archy na vzkazy, pár jich už autoři napsali.

„I 4. patro zase vykvete a bude zase naše. Bude to dobré! Zvládneme to!“ stojí na jednom z přilepených papírků.

V místnostech jsou kromě vodních studánek také květiny, taburety, židle a v jedné dominuje i velký klavír. Na ten ovšem není možné hrát. Obě místnosti mají být vzhledem k pietě tiché. I proto fakulta připravila pro jejich návštěvníky několik pravidel, ve kterých je žádá, aby si například vypnuli vyzvánění na mobilních telefonech.

Výuka až od zimního semestru

Možnost navštívit obě tichá místa budou mít studenti s pedagogy a rodinami pozůstalých do konce tohoto roku. Do konce letošního semestru se jinak ve čtvrtém patře nebude konat žádná výuka. Ta se do jedné z jeho částí vrátí až na podzim s novým akademickým rokem. Ne však do učeben, které jsou pietními místy.

„Výuka nyní tady neprobíhá a bude až od zimního semestru,“ potvrdila proděkanka pro vnější vztahy a další vzdělávání fakulty Michaela Slussareff

Stále pietní místo fakulta ještě konzultuje. Návrhy může dát kdokoliv. V přízemí budovy na Palachově náměstí je i sběrný box, do kterého mohou své nápady vhazovat i studenti.

„Začali jsme sbírat podněty od akademické obce a dalších zainteresovaných stran k tomu, jaké stálé pietní místo by mělo v budoucnu vzniknout. Chceme vytvořit prostor či objekt, který bude co nejvíce odpovídat potřebám a přáním celé zasažené komunity,“ přiblížila Slussareff. „Nejvíce komunikujeme s pozůstalými,“ doplnila.

Fakulta ale počítá se vzpomínkovou akcí na konci roku v den, který změnil její chod. Využít při ní chce studánky, ohniště i svíci z vosku, která vznikla ze svíček, které lidé nosili k fakultě i k rektorátu univerzity.