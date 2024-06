Počet obětí pouti do Mekky vzrostl na 900, teploty stoupaly nad 50 stupňů

V úterý egyptské diplomatické zdroje informovaly o úmrtí 323 egyptských občanů při velké pouti do Mekky, která se uskutečnila od pátku do neděle. Nyní nejmenovaný diplomat agentuře AFP řekl, že počet mrtvých Egypťanů vzrostl na 600.

Všichni nově započítaní mrtví podle zdroje zemřeli v důsledku vysokých teplot, které vystoupaly i nad 50 stupňů. Ve středu agenturu informoval další diplomatický zdroj o 68 mrtvých poutnících z Indie. „Domníváme se, že část z nich zemřela v souvislosti s povětrnostními podmínkami,“ uvedl diplomat. Poukázal na to, že část poutníků tvoří starší lidé. Někteří Indové se pohřešují.

Saúdskoarabské úřady zatím bilanci mrtvých nezveřejnily. Uvedly však, že musely ošetřit na 2 700 poutníků. AFP tak počty zjišťuje především z diplomatických zdrojů. Některé země, například Jordánsko, informaci o úmrtí svých poutníků zveřejnily oficiálně. Loni při velké pouti zemřelo na 200 účastníků.

Pouť do Mekky, která je symbolickým napodobením posledního putování proroka Mohameda, je jedním z pilířů islámu a aspoň jednou za život by ji měl vykonat každý muslim, pokud mu to zdraví dovolí. Miliony věřících absolvují velkou pouť (hadždž), která se koná každý rok v daném termínu, nebo malou pouť (umra), kterou lze podniknout ve zbytku roku. Letos se podle údajů místních úřadů zúčastnilo poutě na 1,8 milionu lidí, z nichž 1,6 milionu přijelo ze zahraničí.