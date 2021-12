Jak komunikují vládní adepti: Válek je zmatený, Fialův klid přínosný

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zatím nepůsobí přesvědčivě, shodují se odbornice na marketing, které redakce iDNES.cz oslovila. Jeho komunikaci považují za složitou a zmatenou.

„Částečně chápu jeho strategii nekomunikovat nerozhodnuté věci. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že občané od nově nastupující vlády očekávají krizový plán plný konkrétních řešení,“ myslí si Alžběta Králová z Institutu politického marketingu.

Ohledně komunikace nastupující vlády jako celku je Králová trochu optimističtější. Pozitivně hodnotí čerstvě jmenovaného premiéra Petra Fialu. Česká společnost podle ní nyní potřebuje jeho klidný a rozvážný projev.

„Emocí jsme si za poslední měsíce užili dost. Andrej Babiš měl na agresivní a emotivní komunikaci postavený svůj osobní brand. Vědomě tím rozděloval společnost a přiživoval konflikty, ze kterých následně těžil politické body,“ vysvětlila Králová. Vítá, že nový premiér komunikuje klidněji a racionálněji. Pro Petra Fialu je navíc tento styl komunikace naprosto přirozený a autentický, myslí si.

Králová kladně hodnotí, že nastupující vláda celkově ubrala na emocích a populismu. „Zatím ani nejsme svědky hádek mezi představiteli jednotlivých koaličních stran, což je příjemná změna.“

Běžný občan nepozná změnu

Kritičtěji vnímá nastupující vládu Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Univerzitě Karlově. Běžný občan podle ní nepozná, že nastala nějaká změna. „Nová vláda musí jednoznačně prezentovat jasný a jednoduše pochopitelný plán do budoucna, aby se odlišila od té vlády minulé a nabídla lidem program. To jsem zatím nezaznamenala,“ míní Hejlová.

Má dojem, že nastupující vláda Petra Fialy nemá připravená žádná konkrétní řešení. Nevidí ani žádný přechod mezi tím, kdy minulá vláda byla v opozici, do stavu, kdy nyní přebírá kormidlo. „Prezentují jenom přání, ale ne realitu. Vláda má prezentovat jednoduchá a srozumitelná opatření, a dělat to včas,“ tvrdí.

Expertky se shodují v tom, že komunikace hlavních představitelů státu je v době krize naprosto klíčová. Silný a charismatický lídr se správně nastavenou komunikací může být pro zvládání pandemie důležitým faktorem. Alžběta Králová si však není jistá tím, zda v České republice může na premiérský post nastoupit někdo, kdo má šanci reálně přesvědčit dosud nepřesvědčené občany.

Podobně smýšlí také Denisa Hejlová. Vláda by si podle ní měla rozmyslet, čeho chce docílit. „Vláda buďto chce, aby se všichni naočkovali, a pak bude očkování povinné, nebo nechce, aby byli všichni byli naočkovaní, a potom to ponechá na dobrovolnosti a vlastní odpovědnosti.“

„Kampaň na očkování by měla být už ne přesvědčovací, ale informační. Lidé dostali možnost se naočkovat a za své rozhodnutí jsou odpovědní. Vláda by měla třeba vysvětlovat i širší dopad pandemie, včetně finančních dopadů na společnost, a posílit opatření, která zdůrazňují osobní odpovědnost,“ odkazuje Hejlová na kontroverzní reklamní kampaň, kterou vytvořila ještě dosluhující vláda Andreje Babiše.

„Tato kampaň lidi straší, místo toho by vláda měla občanům poskytnout důvěryhodné a srozumitelné informace. Dokud je očkování dobrovolné, je odpovědnost na každém občanovi a rozhodnutí každého, což si ne všichni uvědomují.“

Premiér v demisi Andrej Babiš a jeho nástupce Petr Fiala společně minulý týden vystoupili na podporu projektu Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům. Na tiskové konferenci řekli, že epidemie nezná politické bariéry. „Politika musí jít stranou. Když jde o životy našich spoluobčanů, tak je dobře, že tady spolu stojíme,“ řekl Babiš. Další politici ocenili, že končící a nový premiér dokázali najít společnou řeč.

Alžběta Králová toto vystoupení označila za důležitý symbol, oba premiéry za něj pochválila. „Takto by se měli chovat státníci, kterým záleží na budoucnosti jejich země. Strategicky by bylo důležité, aby se nejednalo pouze o jedno vystoupení. Vládní a opoziční představitelé by spolu ideálně měli co nejvíce spolupracovat, alespoň v takto důležitých tématech,“ poznamenala. Takový společný postup by podle ní napomohl spojit momentálně velmi rozdělenou společnost.