Mýty přetrvávají, kampaň se snaží rozptýlit dezinformace o očkování

„Ačkoliv část lidí se nechce nechat očkovat z hodnotového přesvědčení, pořád je tu poměrně dost lidí, kteří váhají. Právě na ně cílíme. Chceme jednoduchým jazykem představit výhody očkování a vysvětlit, proč jsou některé mýty, které se o něm šíří, nesmyslné,“ uvedl politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě, která celý projekt s názvem „Zpátky do života“ zastřešuje.

Podporu projektu přislíbilo Brno a také Nadace Charty 77.

Gregor vidí velkou výhodu i v tom, že kampaň vede organizace, která má s očkováním sama zkušenosti. Podané ruce totiž ve spolupráci s Diecézní charitou Brno provozují očkovací centrum v Janáčkově divadle v Brně. Kolikrát ale jejich pracovníci se potýkali se slovními útoky, i to je motivovalo k tomu, aby vymysleli kampaň.

Kromě sociálních sítí se společnost rozhodla šířit osvětu o bezpečnosti vakcinace prostřednictvím tištěných brožur, které se objeví v čekárnách lékařů. Připravuje také informačních stánky.

„Osobně si myslím, že kampaň je výjimečná v tom, že se vyhýbá negativitě – uvědomujeme si, že všechny kolem nás svírá strach o vlastní zdraví, naše blízké. Právě informováním a vzděláváním v problematice toho můžeme hodně dokázat,“ míní koordinátorka akce Simona Kumpanová.

Organizace se také zajímala o to, co v posledních měsících motivovalo občany se naočkovat. Nejvíce z nich odůvodnilo své rozhodnutí tím, že až teď pociťují, že jim certifikát o vakcinaci usnadní život.

Mezi dalšími důvody se objevila i nechuť platit za antigenní a PCR testy a pochopení toho, že bez očkování se onemocnění ve společnosti nezbavíme.

„Právě vakcinace společně s kvalitním testováním a funkčním trasováním, je jedinou cestou, jak z pandemie ven,“ zdůraznil ředitel společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Není to první kampaň v Jihomoravském kraji na podporu očkování. Už na jaře hejtmanství vyrazilo do boje za co nejvyšší vakcinaci s kampaní „Du se očkovat. Tečka.“ Cíl proočkovat 70 procent Jihomoravanů do září se ale nenaplnil.

Společnost Podané ruce se podle jejích zástupců dostala do křížku s dezinformátory a odpůrci vakcinace kromě slovních útoků tím, že jim nejspíš někdo z nich ukradl počítače z očkovacího centra. Představitelé společnosti jsou přesvědčeni, že šlo o cílený útok ze strany „antivaxerů“.

Policie na případu stále pracuje. „Vyslechli jsme již oba podezřelé z krádeže elektronických zařízení, úkony nadále pokračují,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb. Zatím ale kriminalisté zajistili jen část odcizených počítačů.

Společnost Podané ruce už dříve prohlásila, že k úniku osobních dat přesto nemohlo dojít, protože byla zašifrovaná a navíc nebyla uložena přímo v počítači, ale ve zdravotnické databázi.