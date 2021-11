Situace je vážná, uvedl Fiala po prvním neformálním setkání své vlády

„Těším se na spolupráci,“ napsal také Fiala, kterého prezident Miloš Zeman jmenoval do premiérské funkce v neděli. Dosluhující premiér Andrej Babiš mu palác nabídl, aby ho využíval do jmenování nové vlády.

Fiala na Twitteru v úterý večer také zveřejnil video, ve kterém promlouvá právě z Hrzánského paláce.

„Jsem tu dnes poprvé. Jsou tady krásné historické prostory. Upřímně řečeno, na nějaké rozhlížení není zrovna čas. Čeká nás mnoho důležitých úkolů. Co nejlépe se vypořádat s pandemii, dát do pořádku veřejné finance a zkrotit drahotu. Jsem si vědom své odpovědnosti, abych se těchto výzev neprodleně zhostil. Držte nám prosím palce,“ říká v půlminutovém videu.

Nový předseda vlády také v úterý odpoledne odeslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na jmenování Jozefa Síkely ministrem průmyslu a obchodu.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček potvrdil, že Zeman návrh obdržel. V předchozím návrhu figuroval původní kandidát Starostů a nezávislých Věslav Michalik, který se však minulý týden kandidatury vzdal kvůli spekulacím o svém podnikání. Fiala se v úterý se Síkelou sešel a probral s ním priority ministerstva průmyslu.

Síkela je zkušený manažer

Fiala po oznámení nové nominace STAN v pondělí uvedl, že Síkela je zkušený manažer s dlouholetou praxí. Síkela uvedl, že poděkoval premiérovi za důvěru a informoval ho, že se na spolupráci s ním velmi těší. „Velice si vážím toho, že pan premiér mnou předložené priority podpořil a že jsme našli ve všech diskutovaných oblastech shodu,“ uvedl.

Později Fiala odeslal nový návrh prezidentovi, informoval Smolka. Původní návrh vládní sestavy s Michalikovým jménem předložil Fiala prezidentovi 17. listopadu. Hlava státu se tento týden začala se všemi ministerskými kandidáty postupně scházet na zámku v Lánech.

Česká republika se nachází v situaci, kdy má dva premiéry. Babišova vláda podala podle ústavy demisi 11. listopadu poté, co se po volbách ustavila nová Poslanecká sněmovna. I po jmenování Fialy premiérem dál vládne Babišův kabinet, a to až do jmenování nové vlády. Na ní se hned po říjnových volbách domluvila koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s formací STAN a Pirátů, dohromady má tato pětice stran ve Sněmovně většinu 108 hlasů.

Zeman na zámku v Lánech den po Fialově jmenování zahájil v abecedním pořadí sérii rozhovorů s kandidáty na ministry. Ukončit je plánuje 13. prosince a poté by měl přistoupit k jmenování celé vlády. Nadále má výhrady k jednomu z navržených, kterým je podle médií kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský.

Kvůli tomu, že prezident měl minulý týden pozitivní test na covid a musí zůstat dva týdny v izolaci, se jmenování premiéra i rozhovory s ministerskými adepty odehrává za specifických podmínek - prezident sedí ve speciálním prostoru z plexiskla a s politiky, kteří sedí ve stejné místnosti, hovoří prostřednictvím mikrofonů.

Babiš s Fialou se setkali minulý týden ve Sněmovně, kde mluvili například o zahraniční politice i blížícím se summitu EU. Babiš na schůzce svému nástupci pro dobu do jmenování celé vlády nabídl užívání Hrzánského paláce. V úterý oba premiéři společně vystoupili na akci, která má podpořit co nejrychlejší očkování co nejvíce lidí posilující dávkou vakcíny proti covidu-19 s cílem snížit zátěž nemocnic.