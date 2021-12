Uškrcená, zastřelená, rozsekaná mačetou. Jak letos ženy umíraly rukou partnera

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se femicida od ostatních vražd specificky liší. Nejčastějším pachatelem je muž, partner nebo expartner. Vraždě předchází dlouhodobé domácí násilí, výhrůžky, zastrašování či sexualizované násilí. Ve vztahu je také často mocenská či ekonomická nerovnováha.

Podle studie WHO je více než 35 procent vražd žen spácháno intimními partnery. Co se týče mužů, jedná se o pět procent. Důkazy také nasvědčují tomu, že pokud žena zabije svého partnera, často je to v aktu sebeobrany, ve kterou vyústilo právě dlouhotrvající násilí z jeho strany.