Poslanci schvalovali elektronické dálniční známky. Faltýnek omlouval Kremlíka

„Kde máme ministra dopravy? Je to neuvěřitelné. Pak nemá smysl druhé čtení, když nemáme možnost o tom vést debatu s ministrem dopravy,“ divil se Stanjura.

Chorvatská elektronická dálniční známka

Připomněl, že exministr dopravy za ANO Dan Ťok sliboval elektronické dálniční známky k 1. lednu 2017, pak k 1. lednu 2019. „A teď jsme u roku 2020,“ uvedl šéf poslanců ODS.

„Je mi to osobně trapné,“ omlouval absenci Kremlíka šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. „Je pravda, že jsme požádali o předřazení bodu,“ potvrdil.

Důvodem Kremlíkovy absence je podle něj to, že se na žádost prezidenta Miloše Zemana účastní setkání s novou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Faltýnek poslancům slíbil, že se to nebude opakovat. “Budu si dávat pozor, aby tu ministr osobně přítomný byl,“ slíbil šéf poslanců ANO.

Místo ministra Kremlíka hájila vládní návrh jediná přítomná členka vlády, ministryně spravedlnosti Marie Benešová. S tou poslanci o problematice elektronických dálničních známek diskutovat nechtěli. Zákon ve čtvrtek prošel druhým čtením a ve Sněmovně ho čeká už jen závěrečné hlasování.



Papírové dálniční známky skončí

Papírové dálniční kupony úplně skončí. Poplatky budou motoristé hradit elektronicky, elektronická bude i kontrola. V novém systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace.

Vzor dálničních známek pro osobní automobily na rok 2018

Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé regiony volaly.

Kolovratník z ANO navrhl zdražení známky na dva tisíce

Ministerstvo dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Novela původně počítala se zvýšením horní hranice za roční známku na 2000 korun. Vláda nakonec ponechala současných 1500 korun. Pos