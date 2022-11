Experti: Vždy nějaká raketa proletí, žádná protivzdušná obrana není jistá

Verze, že šlo o ukrajinskou střelu ruské výroby namířenou proti ruskému raketovému útoku, se ve středu dopoledne jevila stále pravděpodobnější. Dopad na polské území tak byl jen omylem, nikoliv ruským útokem.

Ukrajina totiž v úterý čelila masivnímu ruskému ostřelování zaměřenému na energetickou infrastrukturu, kdy se jí většinu ruských střel podařilo sestřelit.

Podle Tomáše Řepy z Katedry teorie vojenství Univerzity obrany polská strana a její protivzdušný systém Patriot přelet hranic zaznamenala a monitorovala ji. „Buď ale vyhodnotili, že už zkrátka do toho nestihnou protivzdušnou obranu zapojit, nebo riziko měli za poměrně nízké,“ vysvětlil pro iDNES.cz Řepa.

Podle něj se úspěšnost i těch nejlepších systémů pohybuje kolem 80 procent. Na případné úlomky raket se ale dle něj reaguje jen velice těžce.

„Vždycky je i možnost, že to dopadne na nějaké civilní objekty. On vlastně i ten statek, kam to dopadlo, je spíše opuštěná budova, kde zrovna byli dva polští civilisté, zřejmě zemědělci. Prostě to byla souhra nešťastných okolností,“ řekl a jedním dechem doplnil: „Kdyby nebylo raketových útoků Ruska na Ukrajinu, tak se nic z toho neděje. Toto je jenom důsledek, nikoliv příčina.“

Bohužel i v 21. století se to stát může

Polská protivzdušná obrana má podle Řepy při objevení hrozby jen omezené množství času na reakci. „Mohli vyhodnotit, že objekt míří do venkovské oblasti, které u hranice jsou. Nepovažovali jej za tolik závažný. Ani nevíme, jakou reakční dobu v ten moment měli,“ vysvětlil vojenský analytik Řepa.

Rozhodně si však myslí, že v daný moment stihlo Polsko konzultovat s Ukrajinou, zda jde o jejich protivzdušnou střelu.

„Je to těžké, protože žádný protivzdušný komplet vám nedá stoprocentní jistotu, že vám něco neproletí. Je to opravdu o pravděpodobnosti. Většinou neúspěšnější komplety, na špičkové úrovni, mají úspěšnost kolem 80 procent. Z toho vyplývá, že taková situace se bohužel i v 21. století s veškerou technologii, kterou máme, stát může,“ shrnul Řepa.

Na jeho slova navázal i vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr, který krátce přiblížil fungování protivzdušné obrany:

„Radary hledí směrem na východ. Oni samozřejmě vidí, že něco přilétá. Znají směr, ale už nepoznají, odkud byla raketa vypálena. Ten systém má taky nějaký dosah. V určité chvíli začnou zaměřovat cíl a vidí, po jaké trajektorii letí. Stále ale nejsou schopni zjistit, odkud odstartoval. Jen ví, že přiletěl z východu,“ vysvětlil.

Rozdíl mezi střelami

Původ střely podle Visingra jasně prozradí střepiny a trosky. „Protiletadlové střely se od těch s plochou dráhou letu výrazně liší. Pokud půjde o druhou jmenovanou, nebo balistickou raketu, bude jasné že je ruská. Pokud se ukáže, že jde o protiletadlovou střelu, tak je bohužel ukrajinská,“ přiblížil vojenský analytik Visingr.

Rusům podle něj mohla nějaká střela zbloudit, zato v případě Ukrajinců by šlo o případ, kdy se snažili nějakou ruskou sestřelit.

Už dříve se podařilo potvrdit, že jde o střelu vyrobenou v Rusku. Problém ale je, že ty samé má v arzenálu i Ukrajina. „Pokud by se potvrdilo, že to byl třeba protivzdušný komplet S-300, tak to jsou všechno původně sovětské či čerstvě postsovětské zbraně. Většinou ruské technologie. Nyní rusové používají modernější systém S-400, ale Ukrajinci ho k dispozici nemají,“ navázal Řepa z Univerzity obrany.

Z ruského pohledu kontraproduktivní

To, zda by si Rusko dovolilo vypálit raketu přímo na území NATO, Řepa komentoval slovy, že takto napřímo ne. „Myslím si, že to není v jejich zájmu. V ten moment by měli jistotu, že NATO bude reagovat a že bude spuštěn článek číslo pět. Nyní byl aktivován článek číslo čtyři a byly spuštěny konzultace. NATO vyhodnotí, jak bude na událost reagovat,“ vyložil postup Řepa.

Nejpravděpodobnější scénář podle něj bude další vojenská pomoc Ukrajině. „Spíše z ruského pohledu, ať to bylo jakkoliv, je to ve finále stejně kontraproduktivní, protože ukrajinská strana bude mít čím dál více sil,“ doplnil vojenský analytik.