Místní čekají, co pro ně udělá stát, říká poslankyně žijící v ghettu

Když se Fialová do ghetta stěhovala, chtěla získat pět aktivních místních lidí, s nimiž by během půlroční mise mohla formulovat požadavky pro magistrát, jak zlepšit život v lokalitě. Nenašla ani jednoho. Místní rezignovali. Stěžují si, že nemají práci a lepší bydlení, ale většina z nich jen čeká, co pro ně udělá město a stát.