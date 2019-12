KOMENTÁŘ: Devětkrát ano pro eutanazii. Proč prosadit její povolení?

Musím bohužel konstatovat, že argumenty vznášené především ze strany odpůrců eutanazie mnohdy zabíhají do nikoliv věcné, ale spíše emoční roviny, viz tvrzení o nehumánnosti či pasování lékařů do role vrahů. Poslední vyjádření prezidenta ČLK a ministra zdravotnictví o striktní úloze lékaře prodlužovat a zkvalitňovat život, což je samozřejmě i primárním cílem hospicové péče, si ale žádá zdůvodnění, proč v některých případech tento cíl naplnit nelze. A proč v případech hodných zvláštního zřetele je větším milosrdenstvím dání možnosti život z vlastní vůle ukončit. Jaké jsou tedy hlavní důvody?