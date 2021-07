Je to po mnoho let jeden z volebních evergreenů. Téma asistované sebevraždy – eutanazie – během kampaně vždy vytáhne nějaká strana či alespoň politik. Nyní je ale aktuálnější o to, že v uplynulých dnech eutanazii ve Švýcarsku podstoupil sedmatřicetiletý Čech Martin Přecechtěl, který trpěl nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou.