Policie rozkryla stamilionové online podvody. Zločinci lovili mamuty telekopím

Jak nenaletět Při prodeji použitého zboží na internetových tržištích trvejte pokud možno na osobní výměně peněz a zboží. Pokud není osobní předání možné, je třeba být obzvláště opatrný.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, že se na vás zaměřil podvodník, který se snaží ukrást vaše peníze, je podívat se na používaný jazyk. Může to být například styl řeči používaný v konverzaci, e-mailu nebo na samotné webové stránce.

Zaměřte se i na samotnou webovou stránku. Šablona, ze které útočníci vycházeli, mohla obsahovat chyby nebo se stránka může nápadně graficky odlišovat od originálu. Zkontrolujte také certifikát webové stránky a pozorně se podívejte na URL adresu. Může být upravena tak, aby se co nejvíce podobala skutečnému odkazu.

Při konverzaci se zájemcem o zboží si dejte pozor na argumenty typu: „Peníze pošlu prostřednictvím služby XYZ. Víte, jak to funguje?“. Zeptejte se, zda je možné provést platbu způsobem, který je vám dobře známý. Ani toto řešení sice není stoprocentní, protože podvodníci používají více šablon, ale možná budete schopni snadněji rozpoznat falešnou stránku, když službu dobře znáte.

„Buďte obzvláště opatrní při klikání na adresy URL z SMS nebo e-mailu. I když e-mail vypadá, jako by přišel z důvěryhodného zdroje, podvodníkům není podvrhování e-mailů cizí. Místo odkazu v e-mailu nebo SMS raději navštivte přímo webové stránky údajné služby. A pokud si nejste jisti, kontaktujte zákaznickou podporu dané služby, kterou tak zároveň v případě podvodu i včas upozorníte a pomůžete ochránit další uživatele,“ říká Radek Jizba z ESETu.

Policie upozorňuje na podceňování rizika, kdy pachatelé paradoxně neokrádají kupujícího, ale prodávajícího. „Je potřeba se zamyslet nad celou situací a nenechat se zatlačit do vyzrazení citlivých údajů či potvrzení nesmyslných transakcí. Musíme si uvědomit, že v tomto prostředí může mít i menší chyba značné následky. Kupující k zaslání transakce nikdy nepotřebuje informace z vaší platební karty, včetně PINu. Vždy by mu mělo stačit číslo vašeho účtu,“ dodává pplk. Ondřej Kapr.