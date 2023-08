Tagováním policejního účtu na sítích nám lidé nepomáhají, říká vrchní komisař

Co policie v oblasti internetové kriminality aktuálně nejvíc řeší?

Online prostředí je vlastně otisk běžného života. V podstatě všechny činy, které si umíme představit v reálu, se dotýkají i odrážejí i na internetu. Mimo jiné je to velké množství trestných činů, loni jich bylo přes osmnáct tisíc. Nejvíce jsou to různé podvody nebo padělání, dále také falešné telefonáty, SMS a podobně. Významný je také hacking, tedy neoprávněný přístup k cizím počítačům.

A co ty mravnostního typu?

Tam nyní nejvíce řešíme výrobu či sdílení dětské pornografie. Stalking či sexuální nátlak. Dále jsou to násilné a nenásilné projevy a autorskoprávní delikty. Ty byly původně z online kriminality nejčastějším prohřeškem, ale teď už je vytlačily nejrůznější podvody.