O eObčanky je zájem. Za necelý rok jich úřady vydaly přes milion

Portál občana v posledním roce navštívilo 930 tisíc lidí. Počet služeb, které portál umožňuje, se zvýšil z 35 na současných více než sto. Ještě letos by měl přibýt plnohodnotný výpis z živnostenského rejstříku a rejstříku trestů a ministerstvo financí chystá službu Moje daně pro elektronické podání daňového přiznání. Na tiskové konferenci to uvedl ve čtvrtek ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



V testovacím provozu je aplikace Oborové zdravotní pojišťovny Vitakarta, portál pacienta Moravskoslezského kraje nebo aplikace eAmbulance kraje Vysočina.

Od příštího roku by přístup lidí do základních registrů mohly umožňovat i bankovní aplikace a banky by zároveň mohly přes registry ověřovat údaje klientů.

Zavádění digitálních služeb ve veřejné správě si podle Hamáčka příští rok vyžádá 1,7 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy na ministerstvu vnitra. tyto peníze však zatím v návrhu státního rozpočtu nejsou.



V současnosti je aktivováno 990 tisíc datových schránek, které využívá 1,4 milionu aktivních uživatelů. Proti loňsku stoupl počet fyzických osob využívajících schránky o 21 procent a podnikajících o 12 procent.