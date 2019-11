Rodná čísla se do dvou let přestanou zapisovat do občanských průkazů

Rodná čísla se do dvou let přestanou zapisovat do občanských průkazů. Schválila to Sněmovna. Vláda původně navrhovala odklad o tři roky. Změnu ještě musí potvrdit Senát a prezident Miloš Zeman.